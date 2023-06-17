На ПМЭФ предложили создать центр координации креативных проектов Гендиректор Gallery Комарова предложила создать центр координации креативных проектов

Фото: Пресс-служба Gallery

Гендиректор Gallery Мария Комарова

Гендиректор Gallery Мария Комарова на ПМЭФ предложила создать центр координации региональных креативных проектов и операторов наружной рекламы. По ее словам, реклама, в частности наружная, является частью креативной экономики — с точки зрения производства контента и инновационных технологий цифровой наружной рекламы.

Топ-менеджер подчеркнула, что масштабный ресурс наружной рекламы можно перспективно использовать для продвижения регионов и отдельных локальных проектов как наиболее эффективный канал коммуникации на все целевые аудитории. Операторы наружной рекламы имеют необходимые инструменты, а также квоты для размещения в городах социальной рекламы, чтобы создавать взаимно интересные и полезные коллаборации для рекламы региональных продуктов креативных индустрий.

Фото: Пресс-служба Gallery

Gallery, как отметила Комарова, уже занимается продвижением различных локальных проектов, городов и целых регионов: Горьковская елка, различные проекты в Туле, кампания по продвижению Иркутска и другие. Однако это пока не обрело системного характера, уточнила она.

Гендиректор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов в свою очередь поддержал эту инициативу и заявил, что фонд готов стать таким центром координации.

Ранее топ-менеджер оператора наружной рекламы Gallery Марина Сурыгина рассказала, что в наружной рекламе 80% всех задач для продвижения проекта играет креатив. Чтобы реклама действительно была эффективной, сообщения на билбордах должны быть понятны и интересны потребителю. Кроме того, креатив должен помогать отличить компанию от конкурентов, отметила специалист.