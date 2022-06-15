На ПМЭФ-2022 представят российский туристический форум «Путешествуй!»

Фото: Сорокин Донат/Фотохост-агентство ТАСС

Российский туристический форум «Путешествуй!» будет представлен на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) на стенде Федерального агентства по туризму. В рамках мероприятия — подписание соглашений о сотрудничестве и презентация туристических возможностей российских регионов.

Организатором форума «Путешествуй!» в этом году выступил Фонд Росконгресс, соорганизаторами — Федеральное агентство по туризму и ВДНХ. Кроме того, площадку поддерживает Русское географическое общество. Как отметил директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев, основной темой форума в 2022 году станет создание инфраструктуры для комфортного путешествия.

Россия — огромная страна с общей протяженностью автомобильных дорог более полутора миллионов километров. С каждым годом автомобильный туризм растет, а после начала пандемии темпы роста выросли в разы. Карелия, Байкал, Алтай, Кавказ — только часть популярных маршрутов. А для комфортного путешествия должна быть выстроена соответствующая инфраструктура, — подчеркнул он.

В свою очередь руководитель Ростуризма Зарина Догузова отметила, что форум «Путешествуй» позволит осуществить открытый диалог между регионами, инвесторами и экспертами на тему развития туризма в стране.

Будем обсуждать последние тренды, маршруты и, конечно, ключевые задачи, которые предстоит решать. Особое внимание сфокусируем в этом году на теме автомобильных путешествий и комфортной инфраструктуры для них, а также новому формату быстровозводимых модульных отелей, — рассказала Догузова.

Позднее форум «Путешествуй!», посвященный современной туристической индустрии, пройдёт и в Москве. С 4 по 7 августа на ВДНХ он соберет представителей власти и бизнеса, ведущих экспертов и создателей инновационных цифровых сервисов. Также в этом году с 29 июля по 7 августа впервые в Москве пройдет Международный фестиваль караванинга и автотуризма F.I.C.C. INTERNATIONAL RALLY-2022.

25-й Петербургский международный экономический форум проходит на территории Северной столицы с 15 по 18 июня. Представители «Росконгресса» (организатор форума) сообщили, что участие в мероприятии примут представители более 90 государств.