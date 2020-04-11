На площадке строительства моста Юго-Восточной хорды начали бурить скважины

https://static.news.ru/photo/2028f57e-7c08-11ea-ba2c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

В районе платформы Москворечье начались работы на площадке строительства моста в составе Юго-Восточной хорды (ЮВХ).

Как сообщили в пресс-службе департамента строительства, в районе будущей стройки установили систему видеонаблюдения и начали бурить скважины. Кроме того, саму площадку огородили, установили круглосуточную охрану и санитарно-пропускной режим.

Работы ведутся на правом берегу Москвы-реки около Московского завода полиметаллов. Как сообщали ранее эксперты, в зону прокладки ЮВХ попадает могильник радиоактивных веществ — урана и тория, всё это может грозить возникновением экологической катастрофы городского масштаба.

О том, что в 50–60 метрах от платформы Москворечье уже наблюдается заметное превышение уровня радиации, писал NEWS.ru.