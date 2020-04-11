На площадке строительства моста Юго-Восточной хорды начали бурить скважины

В районе платформы Москворечье начались работы на площадке строительства моста в составе Юго-Восточной хорды (ЮВХ).
Как
Работы ведутся на правом берегу Москвы-реки около Московского завода полиметаллов. Как сообщали ранее эксперты, в зону прокладки ЮВХ попадает могильник радиоактивных веществ — урана и тория, всё это может грозить возникновением экологической катастрофы городского масштаба.
О том, что в 50–60 метрах от платформы Москворечье уже наблюдается заметное превышение уровня радиации, писал NEWS.ru.
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