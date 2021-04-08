РКН подал в суд на Первый канал за использование сюжета СМИ-иноагента

https://static.news.ru/photo/fc0ad47c-9881-11eb-bead-96000091f725_660.jpg Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Роскомнадзор направил в Арбитражный суд Москвы иск к Первому каналу за использование фрагмента сюжета СМИ, признанного иностранным агентом.

Основанием для иска послужил эфир программы «Время покажет» от 11 марта. Там была показана часть сюжета телеканала «Настоящее время», который финансируется Конгрессом США посредством грантов и включён Минюстом РФ в реестр СМИ, выполняющих функции иностранных агентов. Первый канал не поставил соответствующую маркировку, как предписывает российское законодательство.

Роскомнадзор настаивает на привлечении Первого канала к ответственности по ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ за нарушение лицензионных требований в сфере телерадиовещания. Каналу грозит штраф в размере 30–40 тысяч рублей. Заседание суда по иску назначено на 6 мая, сообщает РБК.

Ранее NEWS.ru писал, что российское подразделение «Радио Свобода» оштрафовали на 11 млн рублей за отсутствие маркировки о признании его в РФ иностранным агентом. В отношении радиостанции было составлено 166 протоколов по данному нарушению.