На Первом канале показали шутку об отравлении Навального «Новичком»

https://static.news.ru/photo/f0ff9b18-3def-11eb-b928-fa163e074e61_660.jpg Фото: alexeykrivenya/instagram.com

Оппозиционер Алексей Навальный обратил внимание на шутку КВН, в которой армавирская команда «Русская дорога» тонко намекнула на ситуацию с его отравлением. В эфире Первого канала игроки аккуратно, но узнаваемо обыграли резонансную историю.

Фамилия Навального, впрочем, не прозвучала. Фрагмент второго полуфинала Высшей лиги КВН оппозиционер обнародовал в Telegram.

В сценке игроки в шутливой форме поспорили за лидерство в команде, на которое стал претендовать новичок коллектива Валдес Романов, перешедший из команды «Нате» в «Русскую дорогу» несколько месяцев назад. Капитан Алексей Кривеня заявил ему, что тот сможет занять его место, только если он умрёт. Тогда новобранец ударил соперника по голове.

Да ты представляешь, как это СМИ сейчас раздуют: на глазах депутат-новичок вырубил Алексея, а полиция бездействует! — заявил на это другой участник коллектива «Егорыч» (Максим Конюхов).

Зал отреагировал на шутку бурными аплодисментами.

По итогам игры «Русская дорога» вышла в финал сезона.

20 августа во время перелёта из Томска в Москву Навальному стало плохо и он потерял сознание. Самолёт экстренно приземлился в Омске, оппозиционера госпитализировали. Врачи не нашли в его анализах никаких следов нервно-паралитического вещества или какого-либо другого яда. Через два дня, после стабилизации состояния, Навальный был доставлен в немецкую клинику Charité, где находился до 23 сентября, а потом был выписан. Сейчас он продолжает находиться в Германии, где проходит реабилитацию. В Россию оппозиционер хочет вернуться после полного восстановления.

Соратники Навального считают, что он был отравлен. Этой версии придерживаются и на Западе, заявляя, что на политика было совершено покушение с использованием препарата из группы боевых отравляющих веществ «Новичок». Однако российские медики настаивают, что ядов в организме оппозиционера не обнаружили.

Ранее, как писал NEWS.ru, один из разработчиков отравляющей боевой системы «Новичок» Леонид Ринк иронично предположил, что Навальный мог отравиться деревенским самогоном.