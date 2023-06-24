На Первом канале назвали постановкой видео про лагерь ЧВК «Вагнер»

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Ведущая Первого канала Екатерина Андреева заявила в прямом эфире телеканала, что видео, демонстрирующее последствия предполагаемого удара по лагерю группировки «Вагнер», является инсценировкой. Как отметила ведущая, есть три доказательства.

Заявления от имени Пригожина распространялись в формате аудио-голосовых сообщений. Telegram-канал «Рыбарь», известный своими интернет-расследованиями, зафиксировал метаданные аудиофайлов. Все они одинаковые. Из этого следует, что записаны в одно и то же время и публиковались в отложенном режиме. И, наконец, третий признак фейка: с момента публикации видео с последствиями якобы удара до момента появления первого ролика с заявлением прошло не более 15 минут. При всех современных технологиях вряд ли возможно за столь короткое время собрать все доклады с мест, проанализировать последствия и записать сообщение, — заявила Екатерина Андреева.

Ранее в Федеральной Службе Безопасности заявили, что слова и действия предпринимателя Евгения Пригожина фактически являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ. В ведомстве пояснили, что уголовное дело было возбуждено «в связи с серьезностью ситуации и угрозой эскалации». Там подчеркнули, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Пригожина о якобы нанесенных Минобороны ракетно-бомбовых ударах по тыловым частям ЧВК «Вагнер» не соответствует действительности.

До этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин в курсе ситуации, которая «разворачивается вокруг предпринимателя Евгения Пригожина». По его словам, в настоящее время «принимаются все необходимые меры».