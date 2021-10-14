На офис «Мемориала» напали во время показа фильма о голодоморе

Около 20 мужчин в масках ворвались в офис «Мемориала» (признан властями РФ иноагентом) во время показа фильма о голодоморе «Гарет Джонс». Они начали кричать «Всем на пол», рассказала «Медиазоне» (признана властями РФ иноагентом) пресс-секретарь организации Юлия Орлова.

Затем люди залезли на сцену с экраном и начали скандировать «Не забудем, не простим», «Фашисты» и «Позор». На видеозаписи, опубликованной Sota, видно , что происходящее снимали журналисты телеканала НТВ.

Сотрудники центра вызвали полицию. Приехавшие на место силовики осмотрели троих мужчин, а остальных вывели. После этого показ фильма продолжился.

Ранее Тверской районный суд Москвы назначил штраф центру «Мемориал», так как в запросе организации в МИД не было указания на её иноагентсткий статус. Правозащитники должны выплатить 300 тысяч рублей. Организации вменили вину по статье о направлении в госорганы материалов без указания на наличие статуса иностранного агента (ч. 2 ст. 19.34 КоАП).