На общественных работах россияне продолжат получать пособия по безработице

https://static.news.ru/photo/c34f3d22-c02c-11ea-b760-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Безработные граждане, занятые на временных общественных работах, продолжат получать положенные им пособия. На создание дополнительных рабочих мест правительство РФ выделило регионам более 4 млрд рублей, что позволит временно трудоустроить более 80 тыс. человек.

Безработные граждане в период выполнения общественных работ продолжат получать пособие по безработице, — говорится в постановлении правительства.

Правительство направило в регионы средства для создания временных рабочих мест для граждан, потерявших работу или находящихся под угрозой увольнения. Благодаря федеральной поддержке региональные власти должны компенсировать работодателям расходы на оплату труда сотрудников при организации для них общественных работ или временного трудоустройства. Размер компенсации будет складываться из МРОТ, увеличенного на сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и районный коэффициент. Выплаты будут производиться три месяца.

Как писал NEWS.ru, новые меры поддержки россиян в связи с пандемией коронавируса предложило Министерство труда и социальной защиты. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков на совещании с президентом. В их число вошли: увеличение на три месяца размера минимального пособия по безработице в три раза, до 4,5 тысячи рублей; выплаты индивидуальным предпринимателям, закрывшим дело, пособия в размере 12 130 рублей; распространение доплаты в 3000 рублей для детей до 18 лет на тех, кто потерял работу до 1 марта; для россиян, оказавшихся под риском увольнения, организовать общественные работы или временную занятость в регионах, где эпидемиологическая ситуация это уже позволяет; компаниям, которые организуют общественные работы для своих сотрудников, компенсируют часть расходов; продление выплат пособий по безработице на три месяца; организация обучения для граждан, находящихся под риском увольнения и состоящих на учёте в центрах занятости. По данным Котякова, с 1 апреля в России было уволено 2 млн 52 тыс. человек, принято на работу — 1 млн 665 тыс. человек. Разница составила 388 тысяч.