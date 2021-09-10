На новую программу расселения аварийного жилья выделят 45 млрд рублей

Президент России Владимир Путин потребовал предусмотреть в федеральном бюджете на 2022 год 45 млрд рублей на расселение из ветхого жилья в российских регионах. Это следует из перечня поручений по итогам второго этапа XX съезда партии «Единая Россия», опубликованного на сайте Кремля.

Правительству Российской Федерации при подготовке проекта федерального закона о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов предусмотреть <...> выделение в 2022 году из федерального бюджета 45 млрд рублей на реализацию субъектами Российской Федерации программ ликвидации жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 1 января 2021 года, — говорится в тексте документа.

Поручение необходимо выполнить до 1 октября 2021 года.

Ранее, выступая на втором этапе XX съезда партии «Единая Россия», президент напомнил, что в прошлом году на программу расселения из ветхого и аварийного жилья, которое признано таковым на начало 2017 года, было дополнительно выделено 50 миллиардов рублей.

По его словам, расселение идёт с опережением графика, до конца года девять регионов завершат программу досрочно. В связи с этим президент потребовал запустить новую программу переселения, в рамках которой аварийным будет признано жильё, подлежащее расселению на 1 января 2021 года. Президент уточнил, что по всей стране площадь такого жилья составляет более 11 млн квадратных метров.