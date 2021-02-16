На «Новую газету» составили протокол о фейках про провокаторов на митингах

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры возбудил два административных дела в отношении «Новой газеты» и главного редактора издания Дмитрия Муратова. Дела возбуждены по статье «распространение заведомо ложной информации».
Поводом стал материал журналистки издания Татьяны Юрасовой, в котором утверждалось, что в одном из пансионатов Московской области готовились провокаторы для незаконных акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Как
Ведомство уведомило редакцию, что прокуратуре не удалось установить факты «обучения лиц» для провокаций на несанкционированных акциях. В издании, в свою очередь, заявили, что надзорное ведомство не пыталось получить от журналистов данные, которые могли бы помочь в разбирательстве.
Как сообщал NEWS.ru, суд обязал жительницу Владивостока выплатить штраф в размере пяти тысяч рублей за распространение в мессенджерах фейка об обязательной вакцинации от COVID-19 в России.