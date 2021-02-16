На «Новую газету» составили протокол о фейках про провокаторов на митингах

https://static.news.ru/photo/7b3add06-7086-11eb-9528-96000091f725_660.jpg Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры возбудил два административных дела в отношении «Новой газеты» и главного редактора издания Дмитрия Муратова. Дела возбуждены по статье «распространение заведомо ложной информации».

Поводом стал материал журналистки издания Татьяны Юрасовой, в котором утверждалось, что в одном из пансионатов Московской области готовились провокаторы для незаконных акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Как подчёркивают в «Новой газете», статья была удалена с сайта издания по требованию Роскомнадзора в день публикации (23 января).

Ведомство уведомило редакцию, что прокуратуре не удалось установить факты «обучения лиц» для провокаций на несанкционированных акциях. В издании, в свою очередь, заявили, что надзорное ведомство не пыталось получить от журналистов данные, которые могли бы помочь в разбирательстве.

Как сообщал NEWS.ru, суд обязал жительницу Владивостока выплатить штраф в размере пяти тысяч рублей за распространение в мессенджерах фейка об обязательной вакцинации от COVID-19 в России.