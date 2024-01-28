На Новодевичьем кладбище в Москве открыли памятник Лановому

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Женщина у памятника артисту Василию Лановому на Новодевичьем кладбище в Москве

На Новодевичьем кладбище в Москве был открыт памятник народному артисту СССР Василию Лановому. Монумент выполнен из гранитной плиты с православным крестом, высеченным по центру, сообщает РИА Новости. На нем приводятся названия спектаклей и кинокартин, в которых играл актер. Среди фильмов перечислены «Алые паруса», «Анна Каренина», «Офицеры» и «Война и мир». Среди театральных постановок — «Принцесса Турандот», «Посвящение Еве», «Антоний и Клеопатра», а также «Маленькие трагедии».

У подножия монумента лежат цветы от близких и поклонников творчества Ланового. Перед гранитной плитой стоит бюст артиста.

17 января вдова Ланового народная артистка РСФСР Ирина Купченко прочла трогательные стихи — обращение к мужу с признанием в любви со сцены театра имени Евгения Вахтангова, где прошел вечер памяти актера.

Коллеги Ланового по театру представили спектакль памяти мастера. В него вошли отрывки из постановок, в которых актер был занят при жизни, а также стихи его любимых поэтов и любимые песни. В спектакле звучал голос самого народного артиста — отрывки из интервью и записи стихов в его исполнении.

Лановой умер 28 января 2021 года от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Деятелю культуры было 87 лет. Похороны актера прошли с воинскими почестями. Его могила расположена недалеко от места захоронения писателя-сатирика Михаила Жванецкого, скончавшегося в ноябре 2020 года.

На прощании с Лановым присутствовали министр культуры Ольга Любимова, мэр Москвы Сергей Собянин, министр обороны Сергей Шойгу, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, помощник президента РФ Владимир Мединский, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, певец Григорий Лепс и многие другие политики и коллеги по цеху.