На незаконный корпоратив мэрии одного из городов РФ пришли полицейские

https://static.news.ru/photo/7d4d1b7e-4799-11eb-b436-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Верхний Уфалей Челябинской области полицейские пришли на новогодний корпоратив в кафе, который проводили сотрудники местной мэрии вопреки ограничениям, введённым на фоне пандемии коронавируса.

Проведение мероприятия было пресечено. По данным источника издания Znak.com в правоохранительных органах, сотрудниками полиции вечером 25 декабря из кафе было выведено 29 человек. Все они были вынуждены писать объяснительные. Как отмечает источник, в частности в корпоративе принимали участие сотрудники отдела земельных отношений, управления имуществом, юридического отдела и другие специалисты администрации города.

В пресс-центре управления МВД по региону эту информацию комментировать отказались, предложив обратиться в мэрию города. Глава Верхнего Уфалея Вера Ускова, в свою очередь, на звонок журналистов не ответила.

При этом представитель местной администрации в разговоре с изданием «Подъём» сообщил, что сотрудников мэрии не было на этом празднике. По его словам, местные власти накажут владельцев заведения за нарушения.

На территории Челябинской области до 11 января 2021 года в связи с пандемией COVID-19 действует запрет на проведение шоу-программ в ресторанах и ночную работу заведений, введённый губернатором региона Алексеем Текслером.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в столичном баре Mendeleev оказались тайные комнаты, где посетители обслуживались после 23:00. Об этом заявил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Ян Поповский.