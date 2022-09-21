На несогласованных акциях в России задержали более одной тысячи человек Правозащитники насчитали в России более одной тысячи задержанных на несогласованных акциях

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Более одной тысячи человек задержали 21 сентября в России на протестах против частичной мобилизации. Задержания проходили на несогласованных акциях протеста в 38 городах, сообщает в Telegram «ОВД-Инфо» (признан объединением, выполняющим функции иностранного агента).

По данным правозащитного проекта, задержано 1026 человек, большинство — в столицах: в Москве — 394 человека, в Санкт-Петербурге — 376. Задержанных доставляют в ОВД.

Прокуратура Москвы прежде предупреждала об ответственности, в том числе уголовной, за призывы к несанкционированным акциям и участие в них.

Ранее стало известно, что в Москве на Арбате начались задержания участников акции протеста, в ходе которой несогласные требовали прекратить военную операцию на Украине и остановить частичную мобилизацию. В Санкт-Петербурге тоже начались задержания несогласных у здания Исаакиевского собора, протест перекинулся на Невский проспект.