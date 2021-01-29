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На несанкционированных акциях протеста задержаны около 500 человек

11:42, 31 января 2021 4 068
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Около 500 человек задержаны правоохранителями на несанкционированных акциях протеста в разных городах России. Такие данные приводят активисты «ОВД-Инфо».

31 января в России проходят несанкционированные акции против коррупции и в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, который вернулся в Россию после лечения в Германии.

По оперативной информации, на 11:40 мск задержаны 465 человек. Больше всего — 108 граждан — оказались в автозаках во Владивостоке, где протесты начались раньше других регионов.

Задержания также начались в Москве. Однако общественники пока располагают данными о девяти участниках акции.

Тем временем штаб Навального изменил точку сбора граждан в Москве, Санкт-Петербурге и в некоторых других городах.

Ранее NEWS.ru писал, что столичные силовики решили вывозить задержанных участников протестной акции, намеченной на 31 января, в другие города — Калугу, Тулу, Смоленск и Рязань. Это связано с тем, что спецприёмники Москвы переполнены задержанными после шествий, состоявшихся 23 января.

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