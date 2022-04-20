На неопределённый срок: в IKEA опровергли слухи о возобновлении работы

Ушедшая из РФ из-за происходящего на Украине шведско-нидерландская компания IKEA продолжает обслуживать клиентов, несмотря на приостановку продаж 4 марта. Производитель скандинавской мебели оказывает услуги по обмену и возврату товаров, что дало повод некоторым СМИ сделать вывод о возобновлении работы в стране в обозримом будущем. В пользу данной же версии говорит и то, что на сервисе поиска работы HeadHunter IKEA разместила несколько вакансий уже после заявления о приостановке продаж. В самой компании на этот счёт хранят молчание, пояснив, что все ранее набранные сотрудники продолжают работать в соответствии с нормами Трудового кодекса. Подробности — в публикации NEWS.ru.

О вероятном возобновлении деятельности в России североевропейской сети по производству и продаже мебели и товаров для дома на днях сообщили несколько СМИ из Самарской области ( местная КП и филиал ВГТРК ). Однако все эти публикации основаны на сообщении на официальном сайте IKEA, из которого косвенно следовало, что услуги обмена или возврата продукции в мае будут оказываться тем покупателям, которые совершили приобретения до начала марта.

Часть сотрудников российских магазинов IKEA (главным образом это работники склада) продолжают работать и в том числе занимаются как раз обменом и возвратом. Но на майские праздники, а именно 1 и 9 числа, они будут отдыхать, как и большинство россиян. А в магазинах <...> Уфы и Казани дополнительный выходной 2 мая. Местный праздник в этот день отметят и в Адыгее. В остальные дни мая отделы обмена и возврата во всех магазинах IKEA в России будут работать как обычно, — передаёт ГТРК «Самара».

Сотрудники IKEA Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На этом фоне NEWS.ru обнаружил, что на портале поиска работы HeadHunter по состоянию на 12:00 20 апреля размещено 11 вакансий от IKEA. Все они были созданы после уведомления о прекращении продаж в РФ — с 28 марта по 18 апреля.

В девяти случаях компании требуются специалисты в московские представительства: аналитик бизнес-процессов, специалист по охране труда, таможенный декларант, специалист по таможенному оформлению, руководитель группы таможенного оформления, специалист по управлению персоналом IKEA «Белая Дача», специалист по поддержке бизнеса, разработчик MS SQL и юрист.

Ещё одна вакансия размещена из Краснодара, хотя, согласно её условиям, сеть ищет финансового специалиста для представительства в соседней Адыгее. Также на сайте HH размещено объявление о поиске ассистента в области доходов и кредитного контроля для отделения IKEA в подмосковных Химках.

hh.ru

NEWS.ru обратился в пресс-службу компании, чтобы узнать, не говорит ли набор сотрудников о том, что она рассматривает возможность остаться в России в нынешних реалиях. Однако официальный представитель IKEA разочаровал ценителей скандинавской мебели, не став раскрывать подробностей с размещением вакансий.

Как мы сообщали ранее, IKEA на неопределённый срок приостановила продажи в магазинах, интернет-магазине и студиях IKEA в России с 4 марта 2022 года. Все обязательства перед покупателями по заказам, оформленным и оплаченным до 3 марта включительно, будут исполнены включая обмен и возврат товаров. Все сотрудники продолжают работать с сохранением заработной платы и всех льгот на протяжении трёх месяцев.

IKEA решила приостановить деятельность в РФ и Белоруссии 4 марта. Через 20 дней стало известно, что подмосковная прокуратура выписала предостережение западной компании «для недопущения нарушений трудовых прав сотрудников и налогового законодательства».

Первый российский комплекс IKEA открылся в марте 2000 года в подмосковных Химках. До прекращения продаж в РФ у компании работали 16 магазинов (пять в Москве, два в Петербурге, а также по одному в Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Ростове-на-Дону, Самаре, Тюмени и Уфе). Кроме этого, сети принадлежат промышленные площадки в Ленинградской области (мебельная фабрика, лесопильный цех и цех склейки), Подмосковье и Новгородской области (мебельные предприятия) и Карелии (лесопильное производство). Всего в российских компаниях, связанных с IKEA, работают около 15 тысяч человек.