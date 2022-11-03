На Неделе интерьера и дизайна в Москве выступят специалисты мирового уровня

Фото: Пресс-служба выставки

На Московской неделе интерьера и дизайна, которая пройдет с 1 по 6 ноября, затронут темы промышленного дизайна, дизайна интерьеров и новых технологий в этой области. Кроме известных представителей отечественной индустрии дизайна, в павильоне № 55 на ВДНХ выступят специалисты мирового уровня из-за рубежа, а также компании-экспоненты из Турции, Китая, Казахстана, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Туниса и Египта.

Для нас важно, что участие в первой Московской неделе интерьера и дизайна принимают не только российские компании, но и иностранные делегации. Это способствует созданию новых и укреплению существующих деловых связей между отраслевыми предприятиями и другими участниками рынка, — заявил глава департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

В числе признанных специалистов на Московской неделе выступит дизайнер, основательница и генеральный директор модного дома люксовой одежды WAAD Ваад Мохаммед, основатель Newkirk Design Studio Даг Ньюкирк, главный архитектор и партнер бюро Blank Architects Магда Чихонь, креативный директор студии Wongbrand.design Билли Эллиотт-Вонг, архитектор и основатель брендинговой компании BRANDON Тео Рохас, основательница студии интерьеров Montaigne Design Кэти Ван и другие.

В Западном крыле Новой Третьяковки ранее открылась обновленная выставка Московского музея дизайна «История российского дизайна. Избранное IV». В экспозиции появилось порядка 70 новых экспонатов, которые относятся к современному дизайну. Новые работы относятся к актуальному предметному, графическому, промышленному и фешен-дизайну. Акцент сделан на исторические связи, аналогии и параллели. Дизайнеры обращаются к русскому авангарду, к сюжетам и мотивам эпохи «оттепели», культовым советским предметам и предлагают их новое прочтение.