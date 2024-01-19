На МВД подали в суд из-за фразы Гурулева о несогласной с Путиным «гнили» Суд принял жалобу на МВД из-за фразы депутата Гурулева о несогласных с Путиным

Фото: Демьянчук Александр/ТАСС

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский

Измайловский суд Москвы рассмотрит жалобу петербургского депутата Бориса Вишневского на полицию, не усмотревшую признаков экстремизма в заявлениях члена комитета ГД по обороне Андрея Гурулева. Вишневский рассказал RTVi, что просил МВД проверить слова Гурулева в эфире передачи «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым», где тот призвал «хотя бы как-то уничтожить» россиян, несогласных с политикой президента РФ Владимира Путина.

В жалобе указано, что орган дознания <...> незаконно и необоснованно уклонился от проведения доследственной проверки. <...> Ответ УМВД является совершенно немотивированным и не содержит каких-либо обоснований принятого решения, — заявил Вишневский.

Петербургский депутат обвинил УВД по ВАО ГУ МВД Москвы в «незаконном бездействии», куда направили его заявление, изначально поданное на имя главы Генпрокуратуры РФ Игоря Краснова. Вишневский призывал проверить слова Гурулева, сказанные им в телеэфире после посещения спектакля в Петербурге, где на большом экране включили песню в исполнении лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

И вот я хотел бы, чтобы в этом нашем обществе, которое на 80% доверяет президенту, <...> чтобы вся эта гниль, которая осталась, она должна быть если не изолирована, то хотя бы как-то уничтожена, — сказал Гурулев в передаче Соловьева от 15 октября 2023 года.

Позже депутат пояснил, что подразумевал «врагов» России, — оппозиционеров, призывающих немедленно завершить СВО. В октябре в полиции заявили, что не выявили признаков экстремизма в высказываниях Гурулева.