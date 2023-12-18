На музыканта Петара Мартича завели дело о пропаганде наркотиков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На основателя групп «Пасош» и «Прыгай киска» Петара Мартича завели дело о пропаганде наркотиков, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Ему грозит более серьезная ответственность в связи с наличием сербского гражданства.

По упомянутой статье музыканту грозит штраф до 30 тысяч рублей или 15 суток ареста с возможным выдворением из страны. Протокол по делу поступил в Никулинский районный суд Москвы.

Также, по данным канала, дело по аналогичной статье завели против рэпера Егора Ракитина, известного под псевдонимом Big Baby Tape. Его пытались привлечь к ответственности еще в октябре, но суд отказался рассматривать протокол.

Ранее Василеостровский суд Санкт-Петербурга постановил заблокировать в России ряд ссылок на песни рэпера Scally Milano (Даниила Дмитриева) о наркотиках, доступные для детей и подростков. Речь идет о 14 ссылках. Под запрет попали такие хиты, как Lovv66 — CBD FLOW, «О», «ДВА», «Сделать это». Судебное решение было принято после экспертной оценки песен музыканта. Экспертиза установила, что в треках Scally Milano присутствует пропаганда употребления наркотиков.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.