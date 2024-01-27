На «Мутабор» подал в суд активист из Тюмени

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Лефортовский суд Москвы 26 февраля проведет предварительные слушания по иску активиста из Тюмени о компенсации морального вреда к ООО «Арт центр», владеющему клубом «Мутабор», сообщает пресс-служба Московских судов общей юрисдикции. Причина обращения — «голая» вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой. Назначено предварительное заседание.

По мнению заявителя, проведение скандально известной вечеринки almost naked party на линии боевого соприкосновения оскорбляет уважение ценности человеческой жизни. Заявитель иска ранее неоднократно выступал против пропаганды нетрадиционных отношений, в защиту христианских православных ценностей и правил, — сообщили в суде.

Ранее депутат Александр Шолохов заявил, что участникам «голой» вечеринки самое место в Доме культуры. По его словам, они могут работать массовиками-затейниками или аниматорами, потому что это их уровень. Парламентарий добавил, что отношение общества не изменится к артистам, присутствовавшим на скандальной тусовке Анастасии Ивлеевой, и они никогда не смогут зарабатывать, как раньше.

Ранее Таганский суд Москвы с третьего раза принял иск с требованием компенсации в $1 млрд за «голую» вечеринку. При этом иск к Ивлеевой не будет рассмотрен, «поскольку из искового заявления не следует, что моральный вред истцу причинен совместными действиями ответчиков», однако заявление к компании МТС все же взяли в работу.