Общество

На Москву обрушится гроза с градом и сильный ветер

12:44, 04 июля 2020 14
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителей столичного региона предупредили о серьёзном ухудшении погодных условий. Прогнозируется дождь, местам сильный, а на отдельные районы обрушится гроза с градом.

Согласно данным МЧС, ненастье ожидается 4 июля с 12:00 и до конца суток.

При грозе усиление ветра с порывами 12–17 метров в секунду, — говорится в сообщении.

Подмосковный главк МЧС распространил аналогичное предупреждение.

В связи с ухудшением погоды в ведомстве советуют отказаться от поездок на личных автомобилях. Если это невозможно, следует тщательно соблюдать скоростной режим и дистанцию. Парковать машины рекомендуется вдали от деревьев и слабо укреплённых конструкций.

Пешеходам необходимо избегать рекламных щитов и шатких конструкций, а также не прятаться под деревьями.

Ранее NEWS.ru писал, что ожидающиеся грозы и сильный ветер послужили поводом для объявления в Москве и Подмосковье «жёлтого» уровня погодной опасности. В Гидрометцентре предупредили, что непогоду с порывами ветра до 15 м/с можно ожидать 4 июля с 11:00 до 21:00.

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