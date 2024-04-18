На Москву надвигаются мощные ливни с грозами МЧС предупредило о надвигающихся на Москву мощных ливнях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве сильный дождь с грозой ожидается с 18.00 четверга, 18 апреля, до 10.00 пятницы, 19 апреля, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ. Местами возможны грозы.

В период с 18 часов 18 апреля до 10 часов утра 19 апреля в Москве ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза, — сообщил источник агентства.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что мощный девятибалльный шторм придет в Москву и Центральную Россию в пятницу, 19 апреля. По его словам, в зону шторма с ветром более 20 метров в секунду попадут Брянская, Орловская, Тульская, Калужская и Московская области.

Порывы ветра будут достигать штормовых значений — 17–22 метров в секунду, местами — до 25 метров в секунду. Как пояснил специалист, при таком воздушном потоке ветровая нагрузка на квадратный метр площади достигает 44 килограммов, это означает, что ветер будет гнуть деревья, ломать большие ветви, срывать рекламные баннеры, кровлю крыш и другие конструкции.

Руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов сообщал, что в майские праздники в столичном регионе ожидается умеренно теплая погода. По его словам, 1 и 2 мая ожидается потепление до 22 градусов. 9 мая столбики термометров могут опуститься до 12–17 градусов, добавил синоптик.