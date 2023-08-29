Вещи пропавшей фигуристки Горбачевой нашли на московском пляже SHOT: вещи пропавшей Алины Горбачевой нашли на Покровской набережной

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Алина Горбачёва

Вещи пропавшей шестнадацилетней фигуристки Алины Горбачёвой нашли на пляже на Покровской набережной в Москве, сообщает Telegram-канал SHOT. Ранее девушка засветилась на камерах видеонаблюдения.

Также рассматривается версия о том, что Горбачёва могла утонуть в Москва-реке. Её вещи нашли на пляже на Покровской набережной, — говорится в сообщении.

О пропаже чемпионки России среди юниоров заявила ее мать. По ее словам, 28 августа спортсменка вышла с катка на «Чкалов Арене» в Москве и ушла в сторону Владимирской церкви. Последний раз камеры зафиксировали 16-летнюю спортсменку по адресу Волоколамское шоссе, владение 67, после этого след девушки оборвался. К поискам подключили кинологов.

По информации SHOT, фигуристка пропала после ссоры с тренером Софьей Федченко. Отмечается, что девушка хотела сменить наставника и сейчас может находиться у кого-то из своих друзей. Источник в окружении спортсменки рассказал каналу, что между Софьей Федченко и мамой девочки был конфликт из-за того, что тренер забрала ее у нее в 9 лет.

По факту пропажи Горбачёвой СК начал проверку.

Ранее во Владивостоке нашли жительницу Вены, которая пропала осенью 2022 года. Австрийские правоохранительные органы объявили ее в розыск по линии Интерпола после того, как она покинула свое место жительства, оставив все вещи.