На Моргенштерна опять составили протокол На Моргенштерна завели третье дело о нарушении порядка деятельности иноагента

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Рэпер Моргенштерн

На рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) поступил третий административный протокол о нарушении порядка деятельности иностранного агента, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости!». На этот раз в Савеловский суд Москвы поступил протокол по статье об отсутствии плашек с предупреждением. В случае очередного штрафа в отношении певца заведут уголовное дело.

На артиста завели дело из-за отсутствия плашки «Данное сообщение...» в социальных сетях. Отмечается, что по закону такие плашки должны стоять на всех сообщениях, даже таких как «Привет» и «Посмотрите фотки», но рэпер игнорирует это правило.

Ранее Моргенштерна уже оштрафовали на 40 тысяч рублей. Он не отправил в Минюст отчетность о своих доходах и расходах, как это обязаны делать иноагенты.

До этого правительство ОАЭ внесло Моргенштерна в черный список из-за статуса иноагента в РФ и нарушения местных законов. Через сутки после интервью артиста Ксении Собчак без объяснения причин был отменен его концерт в клубе Billionaire в Дубае, причиной могли стать признания Моргенштерна в том, что он обходит местные законы и запреты.

В ноябре активисты движения «Ветераны России» обратились к Моргенштерну с предложением вернуться в Россию и не бояться повестки в армию, если он выступит в зоне СВО. Также исполнитель должен убрать нецензурную лексику из своих треков и начать брать пример с певца SHAMAN.