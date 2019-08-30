Фото: dumagovru/instagram.com

Памятник певцу, народному артисту СССР Иосифу Кобзону открыли на его могиле на Востряковском кладбище в Москве. В церемонии приняли участие депутаты Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным.

Глава нижней палаты российского парламента заявил, что Кобзон «посвятил всю жизнь стране» и назвал его смерть невосполнимой утратой. Он вспомнил об участии артиста в освобождении заложников «Норд-оста», его выступления перед ликвидаторами аварии на ЧАЭС, военнослужащими в Грозном и Каспийске.

Человек жив, пока живёт память о нём, пока мы его помним, помним, что он сделал для людей, для своей Родины, — приводятся слова Володина в Instagram Госдумы.

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Вячеслав Володин: Иосиф Кобзон — человек, посвятивший свою жизнь стране ___ Сегодня состоялось открытие памятника на могиле Иосифа Кобзона на Востряковском кладбище. Председатель ГД и депутаты почтили его память. _ Вячеслав Володин отметил, что когда мы говорим об Иосифе Кобзоне — «человеке, посвятившем всю жизнь стране, гражданам — мы вспоминаем историю России, Советского Союза, потому что все знаковые события, как радостные, так и трагические, проходили с участием Иосифа Давыдовича». _ Это и достижения, которые связаны с освоением космоса, подчеркнул Председатель ГД. _ «Здесь присутствует первая женщина-космонавт Валентина Владимировна Терешкова, с которой дружил Иосиф Давыдович. Он был не просто близок для нее — это был родной для нее человек, потому что именно Иосиф Давыдович всегда поддерживал первый отряд космонавтов», — сказал Вячеслав Володин. _ Он также напомнил, что Иосиф Кобзон «не побоялся войти в «Норд-ост» и предложить себя в качестве заложника, чтобы были освобождены дети, мирные граждане, а также делал все для того, чтобы как можно быстрее кончились военные действия в Афганистане». _ Иосиф Кобзон также выступал с концертом перед ликвидаторами аварии на Чернобыльской АЭС, поднимал своими песнями боевой дух солдат в Грозном и Каспийске. _ «Человек жив, пока живет память о нем, пока мы его помним, помним, что он сделал для людей, для своей Родины», — подчеркнул Вячеслав Володин. _ «Хочется подчеркнуть, что в первую очередь Иосиф Давыдович служил своей стране. Он это делал и на сцене, и общаясь со своими избирателями. Он отстаивал свою позицию в Государственной Думе», — заявил Председатель ГД. _ «Мы с вами сегодня вспоминаем гражданина с большой буквы», — сказал Вячеслав Володин. _ «Крайне важно, чтобы он оставался с нами через свое творчество, через свои поступки, которые должны всех нас обязывать к такому же служению, как служил нашей стране Иосиф Кобзон», — заявил он.

Публикация от Государственная Дума (@dumagovru)

Кобзон скончался после продолжительной болезни 30 августа 2018 года в возрасте 80 лет.

Ранее News.ru писал, что в столице объявлен конкурс на изготовление мемориальной доски артисту. По условиям тендера, она должна быть выполнена из бронзы в виде портретного барельефа и размещена на здании Российской академии музыки имени Гнесиных на Поварской улице.

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