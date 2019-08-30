https://static.news.ru/photo/ceed0e86-cb25-11e9-be98-fa163e074e61_660.jpg Фото: dumagovru/instagram.com

Памятник певцу, народному артисту СССР Иосифу Кобзону открыли на его могиле на Востряковском кладбище в Москве. В церемонии приняли участие депутаты Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным.

Глава нижней палаты российского парламента заявил, что Кобзон «посвятил всю жизнь стране» и назвал его смерть невосполнимой утратой. Он вспомнил об участии артиста в освобождении заложников «Норд-оста», его выступления перед ликвидаторами аварии на ЧАЭС, военнослужащими в Грозном и Каспийске.

Человек жив, пока живёт память о нём, пока мы его помним, помним, что он сделал для людей, для своей Родины, — приводятся слова Володина в Instagram Госдумы.

Кобзон скончался после продолжительной болезни 30 августа 2018 года в возрасте 80 лет.

Ранее News.ru писал, что в столице объявлен конкурс на изготовление мемориальной доски артисту. По условиям тендера, она должна быть выполнена из бронзы в виде портретного барельефа и размещена на здании Российской академии музыки имени Гнесиных на Поварской улице.