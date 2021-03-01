На Минюст впервые подали в суд из-за признания физлица иноагентом

https://static.news.ru/photo/92452ec4-7a9b-11eb-8479-96000091f725_660.jpg Дарья Апахончич Фото: vk.com/pitereshaet

Художница Дарья Апахончич подала в суд на Минюст. Девушка требует признать незаконным распоряжение министерства о включении её в реестр СМИ-иноагентов. Это первый иск с подобным требованием, сообщает глава «Агоры» Павел Чиков в своём Telegram-канале.

В своём иске Апахончич требует признать незаконным бездействие Минюста: ведомство не уведомило её о включении в реестр в течение трёх дней с момента опубликования распоряжения. Также девушка в своём заявлении указала, что никогда не получала какого-либо вознаграждения за материалы, «которые созданы и (или) распространены иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента». Истец уверена, что признание её СМИ-иноагентом обусловлено политически. Иск подан в Ленинский суд Санкт-Петербурга.

28 декабря 2020 года Минюст впервые признал физических лиц иностранными агентами. Среди них была художница Дарья Апахончич, журналист издания «7×7» Сергей Маркелов, главный редактор «Псковской губернии» Денис Камалягин, журналистка издания «Север.Реалии» (признано в России СМИ-иноагентом) Людмила Савицкая и правозащитник, руководитель движения «За права человека» Лев Пономарёв.

Ранее NEWS.ru писал о том, как признание иностранным агентом может отразиться на деятельности журналистов и правозащитников.