На «миллиардера из Ижевска» завели дело за оскорбление ветеранов СК возбудил дело о реабилитации нацизма против блогера из Ижевска Петрова

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет по Мурманской области возбудил уголовное дело в отношении блогера и бизнесмена из Удмуртии Константина Петрова, призвавшего прекратить ставить памятники героям Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба ведомства. Ему вменяют статью об осквернении символов воинской славы и оскорблении защитников Отечества (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ).

Житель Удмуртии после экскурсии по Мурманской области выложил в социальных медиа видеоролик, на котором призывал прекратить ставить памятники ветеранам и оскорбил героев Великой Отечественной войны. В следственном управлении СК России по Мурманской области в отношении мужчины возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма (ч.4 ст. 354.1 УК РФ), — говорится в сообщении.

Речь идет об авторе блога «Миллиардер из Ижевска» Константине Петрове. Правоохранительные органы обратили на него внимание после того, как о нем написала в своем Telegram-канале глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Поводом для уголовного дела послужили ролики, в которых Петров поделился впечатлениями от экскурсии по Мурманску. В частности, он жаловался на большое количество памятников погибшим, в том числе участникам Великой Отечественной войны, и предложил ставить вместо этого памятники бизнесменам.

Ролик прокомментировал в своем Telegram-канале губернатор области Андрей Чибис. Он напомнил, что чтить защитников страны — священно для российских людей. Глава Мурманской области отметил, что в регионе не рады таким гостям.

О задержании блогера стало известно накануне. Сообщалось, что правоохранители Мурманской области перехватили его по дороге из поселка Териберка и доставили в отделение полиции. Мужчина уже извинился и объяснил, что всего-то хотел познать в незнакомом городе культуру и «что-то светлое, радостное».