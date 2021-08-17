На месте крушения Ил-112В нашли тела всех членов экипажа

Спасатели обнаружили на месте крушения опытного образца военного самолёта Ил-112В тела всех членов экипажа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В 18:45 мск найдено тело третьего погибшего. Таким образом, обнаружены тела всех погибших членов экипажа Ил-112В, — рассказал собеседник агентства.

По его словам, трупы направят в бюро судебно-медицинской экспертизы, где пройдёт опознание.

17 августа опытный образец военно-транспортного самолёта Ил-112В потерпел катастрофу в ходе полёта в Подмосковье. Он рухнул в 1,5 км от взлётно-посадочной полосы рядом с большим Никольским прудом. Предварительно, причиной падения стало возгорание одного из двигателей. Борт не сумел дотянуть до полосы и рухнул.

За штурвалом самолёта был Герой России, заслуженный лётчик-испытатель Николай Куимов. Ему помогали лётчик-испытатель Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель Николай Хлудеев.

По факту крушения самолёта Ил-112В возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Экс главный конструктор «Ил» Николай Таликов рассказал, что на протяжении нескольких лет эксперты знали о проблемах с двигателями самолётов этой серии, однако молчали. По его словам, в компании слишком долго не обращали внимания на возможность неполадок, в результате чего инцидент и стал возможным.