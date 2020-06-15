На местах для голосования россиянам посоветовали быть не более 15 минут

https://static.news.ru/photo/72a8b20a-af14-11ea-aca9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Центризбирком дал рекомендации для участников голосования по внесению изменений в Конституцию России. В частности, граждане должны будут соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра, пройти температурный контроль и использовать индивидуальную ручку.

Кроме того, на местах проведения голосования желательно находиться не более 15 минут, а также быть в маске и перчатках.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на ЦИК, в помещениях для голосования запрещается употребление пищи и напитков, рукопожатия и другие физические контакты. Рекомендации были согласованы председателем ЦИК РФ Эллой Памфиловой и утверждены главой Роспотребнадзора Анной Поповой.

Ранее в Центризбиркоме заявили об изменении порядка голосования по поправкам в Конституцию. Журналистов лишили права ознакомиться с рассортированными по стопкам бюллетенями. Теперь это могут делать только наблюдатели.

Голосование по изменению Конституции пройдёт с 25 июня в течение недели. Основным днём станет 1 июля, который объявлен выходным. Россиянам предлагается проголосовать сразу за несколько сотен поправок. В частности, в одной из них упоминается Бог. Ещё одна поправка указывает на недопустимость действий и призывов к отчуждению части территории РФ. Среди них и инициатива, предлагающая отказ от учёта предыдущих президентских сроков Владимира Путина. Из этого следует, что он может избираться на данный пост ещё дважды, писал NEWS.ru.