На меня напал террорист: как спастись, куда бежать, советы по выживанию

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

23 марта в «Крокус Сити Холле» произошел самый кровавый теракт за последние 20 лет. По данным на 25 марта, в его результате 137 человек погибли, еще 182 пострадали. NEWS.ru поговорил с ветеранами спецслужб и экспертами по безопасности и выяснил, как действовать, если вы оказались на месте подобной террористической атаки: если слышна стрельба, захвачены заложники, начался пожар, штурм или паника и каковы в целом шансы на выживание во время теракта у обычного человека.

Что нужно сделать в первую очередь при теракте

Полковник ФСБ РФ в отставке, экс-сотрудник группы «Альфа», участник операций по освобождению заложников в Буденновске, на Дубровке и в Беслане Виталий Демидкин рассказал NEWS.ru, что нужно сделать в первую очередь во время теракта: «Самое страшное — когда люди поддаются панике. В первую очередь нужно постараться взять себя в руки, сосредоточиться на чем-то».

Он привел в пример мужчину по имени Михаил, который во время атаки на «Крокус Сити Холл» обезоружил террориста. Пока боевик менял магазин, тот напал на него.

«Он четко понимал, что если сейчас что-то не сделает, то террорист присоединит магазин, начнет стрелять и в первую очередь убьет, конечно, его, потому что он стоял рядом. Поэтому Михаил спокойно подошел к боевику и выхватил автомат», — вспомнил Демидкин.

По его словам, таким образом мужчина, не поддавшись панике, смог спасти жизни людей.

Что делать, если террористы открыли стрельбу

Полковник КГБ Владимир Михайлов сообщил NEWS.ru, что, если террористы вошли в здание и начали расстреливать людей, нужно сразу же скрыться за каким-то препятствием, сидеть там тихо и ждать.

«Самое главное — ни в коем случае не вступать в пререкания с бандитами. Если человек неподготовленный, за оружие не хвататься и ни в коем случае не вступать в единоборства с террористами», — сказал Владимир Михайлов.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Руководитель международной сети школ безопасности Лия Шарова в разговоре с NEWS.ru посоветовала при стрельбе не пытаться собрать свои вещи, не искать родных и знакомых, не ждать команды или реакции окружающих, а сразу же начать двигаться в противоположную сторону от звуков выстрелов.

«Не бегите в сторону выстрелов, криков и шума. Следите за тем, откуда бегут люди и избегайте этих направлений. Бегите к выходу, наклонившись к полу и зигзагами. Так в вас сложнее попасть», — подчеркнула Лия Шарова.

Виталий Демидкин к этим рекомендация добавил, что во время стрельбы нельзя махать руками, кричать, чтобы не привлечь к себе лишнее внимание.

Правила поведения в толпе

Лия Шарова рассказала, что, если началась паника и сразу покинуть здание не удается, нужно отойти от толпы в любое свободное место и понаблюдать за потоком людей. Если там нет пробки, значит, выход открыт и можно следовать за другими.

По ее словам, нужно двигаться по направлению основного потока людей, ни в коем случае не в обратную сторону.

«Скрестите руки на груди, выставив локти вперед и держась руками за плечи: это даст возможность дышать в давке. Ребенка возьмите на руки. Лучшая поза — „запасной парашют“: руки ребенка обнимают вашу шею, ноги — талию. Если вы вместе с другим взрослым, он должен прижаться вплотную к вашей спине, держась за ваш ремень или талию в районе живота. Если вы все-таки потерялись, не останавливайтесь и не сопротивляйтесь движению толпы — встретитесь снаружи», — говорит Лия Шарова.

Она добавила, что в чрезвычайной ситуации нельзя пользоваться лифтом, чтобы не терять время. Зато стоит подумать о выходах в зону парковки — ее эвакуационные выходы и выезды для машин ведут прямо на улицу, к тому же она отделена от других частей здания противопожарными стенами. Если удалось выбраться на парковку, Лия Шарова посоветовала не пользоваться машиной и уходить пешком.

«Если вы упали, нужно любой ценой попытаться встать. Проще всего это сделать, вцепившись в одежду или ноги стоящих рядом и вскарабкавшись по человеку, как по дереву. Группироваться не поможет, представьте, что на вас наступает кто-то весом в 120 килограммов или острый каблук-шпилька. Поэтому нужно встать любой ценой», — заключила Лия Шарова.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Как вести себя при захвате заложников

Первым правилом в случае захвата заложников Виталий Демидкин назвал необходимость беспрекословно выполнять все требования террористов. Он уточнил, что в такой ситуации нельзя вступать с ними в диалог, умолять отпустить.

«Если террористы захватили заложников, они, как правило, сразу не начинают убивать. Поэтому — исполнять их желания: сели, легли, убрали руки за голову. Все это нужно выполнить. И не смотреть им в глаза, потому что даже животные воспринимают это как вызов», — порекомендовал Виталий Демидкин.

По его словам, в это время лучше сосредоточиться на том, чтобы запомнить детали происходящего. Например, Виталий Демидкин посоветовал попробовать незаметно посчитать, сколько террористов, как они одеты, какое у них вооружение, как они называют друг друга — по кличкам или по именам.

«То есть нужно занять себя чем-то. Как только ты чем-то занимаешься, ты от паники уходишь. В твоем организме идет какая-то работа», — объяснил он.

Еще, по словам Демидкина, в случае теракта нужно помнить о правиле «Не навреди», чтобы своими действиями не усугубить ситуацию. В пример он привет случай, произошедший во время захвата заложников на Дубровке.

«Мы залезли на захваченное здание и на крыше решили провести рекогносцировку (разведка о силах врага и их расположении. — NEWS.ru) и посмотреть, где можно сделать базы, с которых потом спускаться внутрь. Но корреспонденты с соседней крыши все это снимали и комментировали: „Вот группа проводит рекогносцировку, видимо оттуда будет штурм“. Ну и все. Это видела не только вся страна и весь мир, но и террористы. Они сказали, что, если эти трое не уйдут с крыши, мы расстреляем каждого десятого. Так что еще один момент — не навредить ни себе, ни окружающим», — сказал Виталий Демидкин.

Лия Шарова добавила, что в случае захвата заложников нужно экономить еду и воду, если они есть, держать под рукой одежду и любую жидкость, чтобы спастись в случае газовой атаки, взрыва или пожара.

Как действовать, если начался пожар

По словам Виталия Демидкина, 80% людей гибнут во время пожара не непосредственно от огня, а от того, что они надышались угарным газом. Чтобы этого не произошло, во-первых, он посоветовал взять любую ткань — платок, кусок одежды, тряпку, смочить ее водой, мочой или любой другой жидкостью и дышать через нее. Если есть возможность, можно намочить всю свою одежду.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«Не поднимать голову высоко, стараться держаться пониже, потому что ядовитые пары поднимаются вверх. Держаться на расстоянии в 20–50 сантиметров от пола. Это позволит еще какое-то время оставаться в живых. Как только вскакиваешь, начинаешь дышать интенсивно. Два-три вдоха — и наступает отравление», — объясняет Виталий Демидкин.

Он добавил, что, соорудив маску на лицо, надо немедленно ползти к выходу. Виталий Демидкин добавил, что те же рекомендации годятся для газовой атаки.

В задымленном помещении Лия Шарова посоветовала идти к выходу, держась за стены, чтобы не потерять ориентацию. Она добавила, что, если эвакуироваться не удалось, нужно спрятаться в любом помещении с окнами или в туалетной комнате, где есть доступ к воде.

«На ручке двери на входе оставьте одежду — привяжите шарф, повесьте куртку. Для пожарных это знак, что внутри кто-то есть. В комнате нужно обложить мокрой тканью дверь, заткнув все щели, и ждать пожарных. Если на вас загорелась одежда, бежать ни в коем случае нельзя — так огонь будет распространяться еще быстрее. Соблюдайте правило „Остановись, падай, катайся“», — сказала Лия Шарова.

Она добавила, что горизонтальное положение убережет голову и волосы, так как пламя всегда идет вверх, а валяние по земле быстро потушит его.

«Если одежда горит на другом человеке, нужно набросить на него что-то плотное, например коврик или пальто», — сообщила Шарова.

Чтобы не стать жертвой пожара, Владимир Михайлов посоветовал при входе в любое здание обратить внимание на планы эвакуации, вывешенные на стену. По его словам, знание, как располагаются аварийные выходы, может действительно спасти жизнь в критической ситуации.

Можно ли спастись, выпрыгнув из окна

Лия Шарова подчеркнула, что использовать окна как выход можно не выше третьего этажа здания с высотой потолка до трех метров или не выше второго этажа в торговом центре. По ее словам, прыжок с высоты больше пяти метров очень опасен, но остается высокая вероятность остаться в живых при прыжке с высоты до девяти метров.

«Если выше — шансов нет. Но прыгать даже с третьего этажа есть смысл, если вы взрослый здоровый человек. С большой вероятностью можно сломать ногу, но остаться в живых. Дети, пожилые люди, беременные такого прыжка не переживут. Нельзя помогать им выпрыгивать», — говорит Лия Шарова.

Она добавила, что перед прыжком стоит сократить расстояние до земли, повиснув на откосе на вытянутых руках. Ноги при этом нужно держать в полусгибе и постараться после соприкосновения с землей завалиться на бок.

«На растянутую под вами материю, если она есть, постарайтесь упасть плашмя на спину, а не „солдатиком“», — добавила Лия Шарова.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Как правильно вести себя при штурме

Если начался штурм, то, по словам Виталия Демидкина, ни в коем случае нельзя никуда бежать, махать руками, кричать. Тем более нельзя бежать навстречу спецслужбам.

«Штурмующие могут подумать, что это террорист, мол, если бегает, сейчас начнет что-то взрывать. Могут уничтожить. Так что надо исключить любое движение», — сказал Демидкин.

Он добавил, что во время штурма стоит по возможности держаться подальше от дверных проемов и окон. Нужно упасть на пол, закрыть голову руками и ждать, когда операция закончится.

Каковы шансы на выживание во время теракта

Виталий Демидкин считает, что шансы на выживание во время теракта довольно большие. Главное — не вступать в пререкания с террористами и знать правила поведения при чрезвычайных ситуациях.

«Я думаю, что шансы на выживание очень большие, если ты будешь выполнять инструкции или требования террористов. Потому что, если они взяли заложников, они попытаются что-то для себя выторговать. Если это не получается, то практически у всех силовиков есть указание: если начинается расстрел заложников, начинается штурм. Важно не привлекать к себе внимание, не спорить с террористами и знать алгоритм действий при разных ЧС», — сказал Виталий Демидкин.

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