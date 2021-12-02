На мажорной ноте: за что попал под статью сын бывшего омбудсмена Астахова

Против сына бывшего детского омбудсмена Павла Астахова — 33-летнего безработного Антона Астахова, находящегося в предбанкротном состоянии — завели уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следствие полагает, что фигурант мог иметь отношение к масштабным хищениям кредитных средств, которые оформлялись на одну из компаний. В итоге ущерб может составлять около 1,2 млрд рублей. Подельник сына бывшего уполномоченного — некий Дмитрий Арсеев — находится в бегах. На днях суд отказался отправлять Астахова-младшего под домашний арест, полагая, что тот не повлияет на свидетелей, также учтя, что у него на иждивении находятся четверо детей. NEWS.ru узнал подробности дела и вспомнил, чем известен Антон Астахов.

«Прогнали» миллиарды

Как пишет близкий к силовикам анонимный Telegram-канал ВЧК-ОГПУ, Антону Астахову и Дмитрию Арсееву вменяются три эпизода мошенничества на сумму 1,2 млрд рублей. Также они якобы «набрали и похитили кредиты, прогнали через похищенную компанию больше 3 млрд рублей», а затем оформили возврат НДС на 127 млн рублей. Эти события происходили в марте — сентябре 2019 года. Заявление о совершённом преступлении написал некий Разгоняев Е. Ю. Дмитрий Арсеев сбежал за границу и, предположительно, скрывается в Болгарии.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 было заведено 15 февраля 2021 года следователем Управления внутренних дел по Северному административному округу Кулаковым изначально в отношении «неустановленных лиц». По подозрению в совершении преступления 22 ноября был задержан Антон Астахов, через день ему предъявили обвинение.

После этого 24 ноября в Головинский суд Москвы поступило ходатайство следствия об избрании Астахову-младшему меры пресечения в виде домашнего ареста. По данным МВД, обвиняемый может воспрепятствовать уголовному производству «путём сообщения соучастнику Арсееву Д. В., местонахождение которого по настоящий момент не установлено, сведений о свидетелях» для оказания давления на них.

Астахов А. П. знаком с участниками расследуемых событий, а также иными соучастниками совершённого преступления и может согласовать с ними свою позицию с целью уклонения от уголовной ответственности за содеянное. Вместе с тем Астахов А. П., обладая достаточными финансовыми возможностями, сможет использовать свои собственные накопленные финансовые ресурсы, чтобы длительное время [быть] на нелегальном положении на территории РФ либо выехать за границу, скроется от предварительного следствия и суда, — объясняло следствие своё ходатайство.

Однако представитель прокуратуры позицию МВД не поддержала, как и адвокаты Астахова-младшего — Михаил Бурмистров, Татьяна Гуцалюк и Кермен Церенкеева.

В результате судья Елена Астахова оставила своего однофамильца на свободе, потому что обвиняемый «имеет постоянное место жительства и регистрацию на территории Москвы, где фактически проживает, намерен в ближайшее время трудоустроиться, личность его документально установлена, ранее он не судим и к уголовной ответственности не привлекался, женат, имеет на иждивении четырёх малолетних детей, которые находятся на его иждивении, так как супруга не работает».

По мнению судьи, «следствием собраны основные доказательства» причастности обвиняемого к инкриминируемому деянию, а сам он «никак не сможет повлиять на ход следствия и оказать воздействие на свидетелей и представителя потерпевшего».

Астахов А. П. обвиняется в совершении тяжкого умышленного преступления корыстной направленности, однако в соответствии с уголовно-процессуальным законом только тяжесть обвинения не является основанием для избрания меры пресечения в виде домашнего ареста, а потому только это обстоятельство не может служить основанием для избрания ему данной меры пресечения, — написала в своём решении судья Астахова.

О других подробностях уголовного дела № 12101450009000125 неизвестно. Отец фигуранта Павел Астахов оказался недоступен для общения с прессой, адвокаты Астахова-младшего ситуацию не комментируют. В МВД пока не ответили на запрос NEWS.ru с просьбой более детально озвучить фабулу. Из картотеки дела на сайте Головинского суда следует, что отказ отправлять обвиняемого в особо крупном мошенничестве обжалован 26 ноября в апелляционном порядке.

Примечательно, что после возбуждения данного уголовного дела, а именно 28 июня 2021 года, Арбитражный суд Москвы ввёл в отношении Антона Астахова процедуру реструктуризации долгов сроком на полгода по заявлению о признании несостоятельным (банкротом). По данным финансового управляющего Астахова-младшего Натальи Стрелковой, сумма долга сына бывшего омбудсмена перед кредиторами по состоянию на 1 декабря составляет более 186,2 млн рублей.

Из определения столичного арбитража следует, что 31 октября 2017 года между Антоном Астаховым и болгарским акционерным обществом Specialized logistic systems AD был заключён кредитный договор. Согласно этому документу, иностранная холдинговая компания, которая специализируется на инвестициях «в основном в сектор высоких технологий и финансовых инноваций», предоставила должнику более 191,7 млн рублей, но тот не погасил кредит в срок. В январе 2019 года болгарская фирма переуступила право требования долга от Астахова некоему Алексею Барташову, перед которым задолженность в полном объёме так и не погашена. Именно последний и обратился в суд с требованием признать должника банкротом. По существу дело московский арбитраж начнёт рассматривать 14 декабря.

Павел Астахов с женой и сыном, 2008 год Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Путь к успеху

Антон Астахов родился в 1988 году, до 2005-го обучался в частном православном пансионате «Ретро», затем учился на экономиста в элитных школах Великобритании и США. После возвращения в Москву в 2011 году он был помощником своего отца, который в 2009-2016 годах занимал должность детского омбудсмена.

Через год после возвращения молодой человек попал в ДТП в центре Москвы. Находясь за рулём BMW в нетрезвом, как считали в полиции, виде, он столкнулся с Toyota Yaris. После этого Астахов-младший отказался от медосвидетельствования и был лишён прав на полтора года.

В 2013 году Антон Астахов с партнёрами собирался принять участие в ведении реестра запрещённых сайтов и создал сеть структур, которые должны были бороться за «чистый интернет». В частности, он до сих пор имеет отношение к так называемому Мониторинговому центру по выявлению опасного и запрещённого законодательством контента, являясь его соучредителем, как и Павел Астахов. Эта структура, которая специализировалась на поиске педофилов в Сети, оказалась соучредителем поддерживаемого в Кремле центра по защите прав и законных интересов граждан в информационной сфере «Чистый интернет».

Также он имел отношение к различным бизнес-активам, успев засветиться в истории с банкротством московско-башкирского Регионального банка развития (РБР), акции которого он получил в июне 2014-го и за несколько месяцев нарастил свой пакет с 7% до 8,5%, войдя в совет директоров компании. Вскоре он заявил, что с бизнес-партнёрами «решил приобрести банк», потому что хотелось «принять участие в качественных процессах и создать серьёзный финансовый институт, который помог бы развитию внутри страны и явился примером эффективной банковской деятельности». Примечательно, что возглавляемая Павлом Астаховым Ассоциация уполномоченных по правам ребёнка открыла в РБР счета для сбора пожертвований семьям с детьми с Донбасса. Кроме того, Минвостокразвития объявляло о подписании договоров об открытии рублёвых счетов между РБР, Банком внешней торговли КНДР и Корейским банком соединения развития. Но вскоре ЦБ отзовал у РБР лицензию из-за размещения денежных средств в низкокачественных активах и отсутствия «адекватных принятым рискам резервов».

Примечательно, что незадолго до этого, в апреле 2015 года, Астахов-младший вышел из РБР и приобрёл 9% акций банка «Анкор», который через два года стал банкротом, как и закрытый в 2016-м банк «Церих», в советах директоров которых заседал предприимчивый сын омбудсмена.

Также Антон Астахов был одним из учредителей закрытого в 2018 году ООО «Дополненная реальность», одним из бенефициаров которого выступал кипрский офшор «Дэвар Энтертейнмент Лимитед». В 2012–2015 годах он же числился единственным учредителем московского ООО «Медпромхолдинг». Это предприятие, ликвидированное в 2017 году, занималось производством лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях.

Другими компаниями, к которым имел отношение Астахов, были ООО «НИС» (занималось разработкой программного обеспечения, закрыто в 2019 году), ООО «НУМ» (торговало химическими продуктами, ликвидировано в 2020 году), ООО «Модернизация» (занималось деятельностью в области права и бухгалтерского учёта, соучредителем выступал сотрудник президентского совета по модернизации Никита Одинцов, прекратило деятельность в 2016 году), ООО «Ригель медиа» (вид деятельности: прочие виды деятельности, ликвидировано в 2015 году) и ООО «Институт современных интернет-технологий» (занималось созданием и использованием баз данных и информационных ресурсов, закрыто в 2017 году). В действующих ныне компаниях он до недавнего времени был одним из учредителей ООО «Базис», расквартированного в городе Тихвине Ленинградском области. Эта компания занимается оптовой торговлей соками, минеральной водой и прочими безалкогольными напитками.

Сегодня Астахов всё ещё остаётся одним из ключевых держателей активов ООО «Центр оценки и консалтинга», выступающего, в свою очередь, учредителем страховой компании «Глоссо» и некоммерческим Объединённым страховым обществом.