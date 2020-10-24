На Луне обнаружены новые запасы водяного льда

https://static.news.ru/photo/ae6986fa-17ad-11eb-9940-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Обсерватория SOFIA обнаружила в небольших тёмных кратерах на Луне множество скоплений воды. Их общая площадь составляет около 40 тысяч квадратных километров.

Ранее считалось, что на Луне воды не может быть, поскольку у спутника Земли нет атмосферы и она бы давно испарилась под воздействием солнечного излучения. Однако последние данные говорят о том, что водяной лёд может существовать на нескольких участках космического объекта, пишет Nature Astronomy.

Оказалось, что всё дело в так называемых холодных ловушках. Они образуются в кратерах и других неровностях Луны и недоступны солнечному свету. Благодаря этому лёд может там оставаться миллиарды лет.

Ученые подсчитали, что в общей сложности на Луне может быть около 40 тысяч квадратных километров постоянно затенённых участков различных форм и размеров, которые хранят лед, что сопоставимо с размерами Московской области. Ранее оценки были вдвое ниже.

Ее (воды. — NEWS.ru) хватит для решения всех задач, с которыми может столкнуться NASA, в том числе для производства топлива и обеспечения жизни будущих колонистов, — сообщил один из авторов исследования, доцент Колорадского университета в Боулдере (США) Пол Хайн.

Ранее NEWS.ru писал, что госкорпорация «Роскосмос» рассматривает спутник планеты Юпитер Каллисто как наиболее перспективное место для обитаемой базы после Луны и Марса. Его привлекательность для изучения и освоения обусловлена тем, что на нём имеется в большом количестве водяной лёд, под которым находится незамерзающий океан. В 2030 году госкорпорация планирует направить к одному из спутников Юпитера автоматическую научно-исследовательскую аппаратуру. Её хотят доставить с помощью космического буксира «Нуклон» с ядерным реактором на борту.