Власти выделили больше 2 млрд рублей на лекарства для пациентов с COVID-19

https://static.news.ru/photo/a8c75fca-4092-11eb-84fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительство выделило 2,78 млрд рублей на лекарства для пациентов с коронавирусом, находящихся на амбулаторном лечении.

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Выделить из резервного фонда правительства РФ в 2020 году Минздраву России бюджетные ассигнования в размере 2 787 305,5 тысячи рублей, — говорится в документе.

Эти деньги будут направлены в региональные бюджеты для софинансирования расходов субъектов федерации на покупку медикаментов для лечения COVID-19. Препаратами планируется обеспечить 353 961 человека.

Накануне прокуратура Рязанской области начала проверку после жалобы жителей региона президенту Владимиру Путину на невыдачу бесплатных лекарств для лечения коронавируса.

Ранее NEWS.ru писал, что правительство России продлило срок действия программы по бесплатной выдаче лекарств для амбулаторного лечения коронавируса. На её реализацию будет дополнительно направлено 2,8 млрд рублей.

За минувшие сутки в России выявлено 28,2 тысячи новых случаев заражения COVID-19. Из больниц выписаны 26,4 тысячи пациентов, 587 заболевших скончались. Всего с начала пандемии в стране заразились коронавирусом 2,7 млн человек. Из них более 2 млн выздоровели и 49,1 тысячи человек умерли.