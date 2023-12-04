На Квачкова составили второй протокол о дискредитации армии На экс-полковника ГРУ Квачкова составлен второй протокол о дискредитации армии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В отношении экс-полковника ГРУ Владимира Квачкова возбуждено второе административное дело, информация об этом размещена в базе московских судов. Там уточнили, что Квачков выступил ответчиком по административному делу за публичные действия, направленные на дискредитацию армии России (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ).

Административное дело было зарегистрировано 4 декабря в Дорогомиловском районном суде Москвы. Однако информации о том, что стало поводом для возбуждения нового дела, нет.

Ранее стало известно, что в отношении журналиста Юрия Дудя (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) инициирована проверка по статье о дискредитации российской армии. Столичная прокуратура начала проверку после обращения общественника. Сообщалось также, что обвинения в дискредитации ВС России были предъявлены политологу Сергею Маркову, но, по его словам, подобные новости являются фейком, за распространением которого могут стоять ЦИПСО Украины или западные структуры.

После этого Министерство юстиции РФ подготовило две методички о том, как проводить судебную экспертизу по новым статьям КоАП и УК, касающимся спецоперации, и анализировать высказывания о действиях российских вооруженных сил. В ведомстве подчеркнули, что «утверждение о факте» относится к статье о распространении заведомо ложной информации, а негативное «мнение» о действиях армии — к дискредитации.