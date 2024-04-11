На Курском вокзале можно будет выспаться и зарядить гаджеты На Курском вокзале установят капсулы для сна с USB-розетками и жалюзи от шума

Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

На столичном Курском вокзале до конца июня появятся капсулы для сна, сообщается на сайте РЖД. Такая услуга уже доступна на Ярославском, Казанском и Восточном вокзалах Москвы, ею воспользовались более 21,8 тысячи человек.

Каждая капсула рассчитана на одного человека, но допустимо размещение родителя с ребенком в возрасте до шести лет. Спальное место оборудовано USB-розеткой для зарядки гаджетов, шумоизоляционными жалюзи и отделением для хранения багажа. В стоимость услуги включен комплект одноразового постельного белья. Аренда спальных мест доступна в любое время суток, ее стоимость зависит от продолжительности пользования капсулами.

Ранее стало известно, что в 2024 году планируется начать тестирование системы посадки в поезд по QR-коду, сообщается, что технически все условия для этого готовы. Нововведение в первую очередь проверят на «Ласточках», а затем на «Сапсанах». На мобильное устройство проводника будут подкачиваться данные пассажира, который приобрел билет. Считывание QR-кода происходит из приложения «Госуслуги».