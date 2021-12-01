На Курилах военнослужащий погиб из-за шторма

Порывы ветра во время шторма снесли вагончик с военнослужащими на Итурупе (Курильские острова). В результате стихийного бедствия один человек погиб, ещё двое получили ранения. Об этом сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в своём Telegram – канале.

На Итурупе произошла трагедия. Погиб человек. В военной части порывами ветра подбросило вагончик с военнослужащими. Один из них скончался на месте, двое получили повреждения средней степени тяжести, — говорится в сообщении.

Отмечается, что трагедия произошла, когда связисты несли вахту на полигоне пограничного острова Итуруп. Утром синоптики предупредили о серьёзном усилении ветра и объявили штормовое предупреждение. Порывы ветра оказались настолько сильными, что вагончик связи подбросило в воздух.

Губернатор заявил, что по его поручению пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, также в режиме повышенной готовности находится администрация муниципального образования. Власти держат ситуацию на контроле.

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