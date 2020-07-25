На Кубани выявлено 94 новых случая коронавируса

https://static.news.ru/photo/eb33db40-cf31-11ea-a58d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

За минувшие сутки на Кубани коронавирус подтвердился у 94 человек. За неделю число выявленных случаев заболевания составило около 600.

Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края. По его данным, в регионе с начала недели ежедневно растёт число инфицированных. 20 июля прирост составил 72 случая, 23 июля — 85, а 26 июля — 94.

Среди пациентов 66 женщин и 28 мужчин в возрасте от 5 до 79 лет, — говорится в сообщении.

В частности, в Краснодаре за минувшие сутки заразились 22 человека, в Армавире — 15, в Славянском районе — 7, в Сочи — 6, в Усть-Лабинском и Белореченском — по 5, а в Кавказском и Апшеронском районах — по 4, передаёт РИА Новости.

С начала пандемии в регионе выявлено 7784 случая COVID-19. 6701 пациент успешно завершил лечение. 103 человека скончались.

35 человек находятся в тяжёлом состоянии на искусственной вентиляции лёгких, ещё один на экстракорпоральной мембранной оксигенации. 103 пациента скончались, — говорится в сообщении.

Ранее NEWS.ru писал о том, что вспышка коронавируса зафиксирована в общежитии Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города. По её данным, коронавирус подтвердился у 52 студентов.