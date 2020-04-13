На Кубани введено «беспропускное окно»

https://static.news.ru/photo/aea8eaa4-7d7d-11ea-8817-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителям Кубани разрешили навещать родственников и посещать больницы с 10:00 до 16:00.

Передвигаться при этом можно на личных автомобилях.

В это время вы можете навестить родителей, съездить в больницу или на рынок, отправиться на дачу. Не нарушая при этом режима самоизоляции. Обращаю ваше внимание — это окно только для владельцев авто и тех, кто будет с ними перемещаться, — написал губернатор Вениамин Кондратьев в Instagram.

Он отметил, что вечером и утром запрет на передвижение без пропусков сохраняется, а контроль за его соблюдением будет ужесточён на въездах и выездах.

NEWS.ru писал, что жительница Москвы нарушила самоизоляцию и напала на полицейского. В момент инцидента она была пьяна.

В России зафиксировано 18328 случаев коронавирусной инфекции (+2558 за последние сутки), 1470 выздоровели, скончались 148 человек. В Москве 11513 заболевших, 837 выздоровели, 82 умерли.