https://static.news.ru/photo/e108e35c-6b92-11ea-83f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

В Краснодарском крае двое заразившихся коронавирусом россиянина изолированы в медицинских учреждениях. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Отмечается, что жители региона недавно вернулись из Швейцарии и Румынии.

Один из заболевших — 63-летний мужчина. Он вернулся из Швейцарии домой в Сочи <...>. Второй <...> находится в Геленджике. 22-летний велосипедист из Чувашии вернулся со сборов в Румынии, — цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы.

Власти добавили, что 14 человек, с которыми контактировал спортсмен, сейчас находятся под постоянным наблюдением медиков. Трое из них изолированы в боксы с признаками ОРВИ.

В общей сложности в медицинские организации Краснодарского края госпитализировано 170 человек с подозрением на COVID-19. Из них продолжают стационарное лечение 70 человек.

Как писал NEWS.ru, ранее глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил, что проверять на коронавирус всех въезжающих на полуостров по мосту из Краснодарского края пока невозможно.