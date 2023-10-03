На Кубани дети мучили котенка и решили его заживо закопать У детей на Кубани отобрали котенка, которого они хотели закопать заживо

Дети издевались над котенком во дворе в поселке Мостовской в Краснодарском крае, а потом попытались его заживо закопать, пишет Telegram-канал Kub Mash. Действия живодеров пресекла прохожая и отчитала их.

Сообщается, что котенка забрали волонтеры на передержку, подразделение по делам несовершеннолетних разыскивает участников инцидента, чтобы провести с ними беседу.

За жестокое обращение с животными в России предусмотрена уголовная ответственность. В конце сентября жителя Крыма приговорили к 240 часам обязательных работ. Мужчина избил собаку палкой, после чего добил ее топором.

Ранее в городе Коркино Челябинской области живодер изрезал свою собаку газонокосилкой. Мужчина оправдал свой поступок тем, что животное его укусило.

В Москве задержали гражданина, подозреваемого в жестоком обращении с котом. О произошедшем стало известно после некоей видеозаписи. Мужчина был доставлен в отдел полиции.

В ДНР живодер в маске прострелил собаке голову из арбалета. Злоумышленник скрылся, раненого пса удалось отыскать местным жителям. Оказалось, что пса привезли из соседнего города Зугрэс и бросили на улице.