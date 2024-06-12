На Крымском направлении заметили геометричность аэроразведки НАТО Военкор Поддубный: разведывательные самолеты США все чаще летают в районе Крыма

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Boeing P-8A Poseidon

Военкор Евгений Поддубный в Telegram-канале заявил, что на Крымском направлении наблюдается геометричность аэроразведки НАТО. По его словам, США и их союзники продолжают наращивать количество полетов разведывательных самолетов и БПЛА в районе полуострова.

По данным Flightradar в Черноморском регионе сегодня кружат британский Boeing RC-135W Rivet Joint и Boeing P-8A Poseidon ВМС США, — поделился военкор.

Помощник генсека НАТО Дэвид ван Вил ранее заявил, что Североатлантический альянс расширит сотрудничество с Украиной в сфере технологий и обмена разведывательными данными о российских системах радиоэлектронной борьбы. По его словам, Киев должен стать крупным поставщиком технологий на мировом рынке после окончания конфликта с Россией.

Соглашение предполагает новые рамки для обмена информацией и будет завершено к июльскому саммиту НАТО в Вашингтоне. Также Альянс планировал повторить некоторые методы быстрого внедрения и развертывания технологий, наблюдаемые на Украине с начала боевых действий.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее прокомментировал решение Венгрии не поддерживать Киев. По его словам, премьер-министр страны Виктор Орбан ясно дал понять, что не будет участвовать в усилиях по помощи Украине. При этом Будапешт не станет блокировать решения Альянса по этому вопросу на саммите в июле.