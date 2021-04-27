На Красной площади прошла тренировка к параду Победы

https://static.news.ru/photo/a13babe8-7f4c-11e9-b577-fa163e074e61_660.jpg Фото: Russian Presidency/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Во вторник, 27 апреля, на Красной площади прошла пешая тренировка с экипажами боевых машин — участников парада Победы 9 мая. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным министерства, экипажи боевых машин для изучения маршрута прошли пешком по пути следования механизированной колонны на параде.

В тренировке приняли участие механики-водители и командиры машин, которые 9 мая проедут на параде Победы.

Ожидается. что в параде в честь 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне примут участие более 12,5 тысячи человек, свыше 190 единиц вооружения, военной и специальной техники, 76 самолётов и вертолётов.

29 апреля и 4 мая на Красной площади планируется провести полномасштабные ночные репетиции пеших парадных расчётов и механизированных колон, генеральная репетиция парада запланирована на утро 7 мая.

Ранее сообщалось о том, что репетиции самой зрелищной части парада Победы начались в подмосковной Кубинке. Это полёт 76 самолётов и вертолётов.