На Красной площади могут запретить езду на велосипедах и самокатах

Федеральная служба охраны выступила с предложением запретить кататься на самокатах, роликах и велосипедах в Александровском саду и на Красной площади. Предлагается дополнить правила посещения Кремля пунктом № 181. Об этом говорится на портале проектов нормативных правовых актов.

При нахождении в Александровском саду и на Красной площади посетителям запрещается передвигаться на велосипедах, самокатах, роликовых коньках и других подобных средствах передвижения, — отмечается в тексте проекта.

В пояснительной записке говорится, что соответствующие ограничения необходимо ввести «в целях повышения уровня безопасности граждан». При этом отмечается, что речь идёт именно о территориях, прилегающих к Кремлю.

Ранее сообщалось, что в России за первое полугодие 2021 года произошло 180 ДТП с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. В результате пять человек погибли, почти 190 — пострадали.

В связи с этим МВД России и Министерство транспорта предложили внести изменения, касающиеся электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ), в правила дорожного движения (ПДД).