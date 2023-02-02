На Киркорова снова подали в суд из-за клипа с крестом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Православный активист Михаил Феодориди подал иск к певцу Филиппу Киркорову с требованием компенсации морального вреда за оскорбление религиозных чувств после просмотра музыкального клипа исполнителя, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Таганского суда Москвы. Активист указал, что в качестве сценического объекта в клипе был использован крест, что стало основанием обращения в суд.

Судом зарегистрирован гражданский иск Феодориди к Киркорову, — сказала собеседница агентства.

Представитель Киркорова Александр Добровинский отверг обвинения в оскорблении чувств верующих и напомнил о принципе свободы творчества артистов.

Во-первых, номер с крестом, который до сих пор некоторым не дает покоя, задуман как раз как поклонение Марии Магдалине. Филипп Бедросович поднимается на крест и преклоняет колено перед этой святой. Но каждый видит то, что хочет увидеть или то, что ему выгодно, чтобы очернить артиста, — сказал Добровинский.

26 декабря на Киркорова также подавали в суд. Тогда представитель артиста сообщил, что певца хотят привлечь к ответственности из-за скандального концертного номера, когда во время исполнения песни «Мария Магдалена» он забрался на христианский крест. Добровинский считает, что подобные жалобы на певца носят «спекулятивный и заказной характер», а сам номер, напротив, «задуман как поклонение». По мнению адвоката, некие недоброжелатели могут добиваться суда над Киркоровым из-за его политической позиции.

10 января Добровинский сообщил, что уголовному делу в отношении Киркорова об оскорблении чувств верующих не дали ход из-за отсутствия состава преступления.

Киркоров исполнил скандальный танец на юбилейном концерте в Кремле, который прошел весной 2022 года. Тогда же в адрес исполнителя посыпались обвинения в оскорблении чувств верующих.