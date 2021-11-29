«На каждого — своя папочка»: в РПЦ ответили на демарш священников

В последнее время Русскую православную церковь (РПЦ) сотрясают скандалы. Сначала в Чувашии лишили сана запрещённого в служении священника из Новочебоксарска Романа Степанова — сам он связал это решение епархиального суда со своим манифестом, в котором призвал духовенство, в том числе и предстоятеля РПЦ, обнародовать доходы. Позднее громкая история развернулась в Ульяновской области — там священник Георгий Сухобокий пострадал, как он считает, после заявления о готовности пожать руку оппозиционеру Алексею Навальному. Почему святые отцы всё чаще и чаще нарушают корпоративные правила и опасны ли подобные демарши для РПЦ — разбирался NEWS.ru.

«Такое не прощают»

Священник из Ульяновской области Георгий Сухобокий оказался в опале после того, как перепостил в Facebook новость о награждении отбывающего в исправительной колонии наказание Алексея Навального премией Сахарова.

Раньше я его критиковал, но сегодня готов пожать ему руку, — написал в сети Георгий Сухобокий.

Георгий Сухобокий priest.george.sukhobokiy/facebook.com

Как выяснилось, этого предложения оказалось достаточно для того, чтобы церковное руководство ополчилось на священнослужителя. После длительных перипетий Сухобокого запретили в служении, предписали отправиться в монастырь якобы для духовной реабилитации, но он отказался. Сегодня Сухобокий, оказавшийся в церкви персоной нон-грата, фактически остался без средств к существованию, параллельно перейдя к острой критике РПЦ — священник начал публиковать расследования, связанные с Церковью. Первое из них касается одной из схем обогащения церковных руководителей.

Церковь такое не прощает, хотя проповедует мир, дружбу, жвачку, любовь. Там [в РПЦ] вообще, как я думаю, рука руку моет — что в Москве, что здесь, на местах. Человека, который твёрдо стоит на своей позиции, никогда не простят, — пояснил он в разговоре с NEWS.ru.

Его коллега из Чувашии священник Роман Степанов — ещё один «раскольник». Как рассказал сам Степанов, в ноябре церковный суд решил лишить его сана на основании того, что он находится в отношениях с девушкой.

Мне начали приписывать блуд, но мы, как истинно верующие люди, стремимся к тому, чтобы зарегистрировать наш брак и венчаться. Только после этого возможна какая-то интимная связь, поэтому блуда не было, — рассказал экс-священнослужитель в видео, размещённом на его YouTube-канале.

Сам Степанов связывает давление на него с тем, что в сентябре он записал и выложил в своём канале «Манифест священника Степанова», в котором призвал всё православное духовенство обнародовать сведения о собственных доходах по аналогии с чиновниками и депутатами разных уровней. Позднее митрополит Савватий запретил Романа Степанова в служении до вынесения решения церковного суда.

Роман Степанов (слева) poperoman888/instagram.com

Священнослужители сходятся во мнении, что пострадали из-за своей свободолюбивой позиции и что на самом деле желают Церкви лишь добра. Однако отдельные эксперты уже успели записать их в стяжатели, которые при помощи громких скандалов пытаются получить дивиденды.

Ради Иисуса или хлеба куса?

Недавний демарш сразу двух священников был неоднозначно воспринят в экспертном сообществе. Многие напоминают, что подобные настроения и расколы регулярно возникали в РПЦ на протяжении всей её истории.

По мнению религиоведа Сергея Петрова, когда человек «вступает в Церковь», он должен понимать, что «начинает играть по правилам корпорации».

Сержант в армии не должен обсуждать полковника, так и здесь. Если ты пришёл сюда, то должен понимать, что Церковь — точно такая же корпорация со своими правилами, писаными и неписаными. Как бы то ни было, подчиняйся законам этой корпорации, — пояснил NEWS.ru Петров.

Он не исключил, что у Сухобокого и Степанова могут быть «свои интересы» — Петров, в частности, предположил, что священнослужители захотели политической славы или решили таким образом сделать себе карьеру. Более того, он обвинил в стяжательстве самих оппонентов-разоблачителей.

Есть давнее выражение: один идёт в церковь ради Иисуса, а другой — ради хлеба куса. Так и здесь. Надо признать, что сегодня в РПЦ всё чаще и чаще попадают случайные люди, — говорит Петров.

К слову, демарши священнослужителей стали происходить регулярно. Например, несколько лет назад в Перми объявил «смертную» голодовку бывший настоятель крупнейшего в Прикамье Белогорского монастыря отец Вениамин. Он требовал отставки митрополита Пермского и Соликамского Афанасия. В ином случае отец Вениамин обещал предать «общественной огласке все неблаговидные деяния, которые предадут позору не только имя Афанасия, но и церковь».

В прошлом году священника Новосибирской епархии, доктора богословия, преподавателя Новосибирской семинарии Иоанна Курмоярова отстранили от служений на два месяца. Поводом для этого послужил пост, опубликованный клириком в соцсети, в котором он раскритиковал главный храм Министерства обороны, сравнив его с языческим капищем. В частности, Курмояров написал, что христианский храм может находиться только там, где есть христианская община. Потому как храм Минобороны построен в чистом поле, это вовсе не храм, а «языческое капище», указал представитель РПЦ.

Собор Воскресения Христова - Главный храм Вооружённых Сил России ghvs.ru/facebook.com

Публицист, религиовед Юрий Табак в беседе с NEWS.ru признал, что Церковь сегодня является фактически отражением современного российского общества. По его словам, в РПЦ нет единства, в частности, «там тоже есть люди, разделяющие мнения светской оппозиции, а также есть свои стяжатели».

Общий тренд в обществе — несогласие. Касается этот тренд и РПЦ. Надо признать, что Церковь преимущественно идёт в фарватере государства, зависит от государства, придерживается аналогичной политики. По сути, это организм, который себя защищает, — объясняет Табак.

Именно поэтому, считает он, РПЦ достаточно остро реагирует на выпады отдельных священников, зачастую Церковь «вынуждена давить и прессовать».

Жёсткая дисциплина

Оказавшийся в опале священник Георгий Сухобокий подтверждает: церковная власть действует довольно последовательно в отношении тех, кто не разделяет действующего курса РПЦ.

На каждого [священнослужителя] есть своя папочка — всё, как у чиновников. В каждой папочке собраны, скажем так, проблемные моменты на человека. В случае необходимости эти вещи достаются и обнародуются, — утверждает Сухобокий.

По его словам, за него попытался вступиться священник Виктор Федотов, однако вскоре того якобы «заставили принести покаяние».

Говорят, хотели, чтобы он вообще покаялся по «кадыровскому формату» — на видео, — добавляет Сухобокий.

Впрочем, богослов, протодиакон Андрей Кураев неоднозначно относится к демаршу священников. По его словам, сегодня существует выход из этой системы: например, раньше лишение сана означало радикальное поражение в правах. Так, в древние времена опальным священнослужителям угрожали ссылки и даже телесные наказания. В разговоре с NEWS.ru Кураев признался: его, в частности, смущает тот факт, что Георгий Сухобокий не уходит из церковной системы, хотя вполне мог бы, и возможно, «имеет свою стратегию».

По мнению собеседника, радикализация церковной дисциплины произошла во многом при патриархе Кирилле:

Патриарх Алексий сразу обозначил свою позицию — не делать ни из кого мучеников. Говорить тогда можно было что угодно, главное — обозначать, что это частное мнение, а не позиция Церкви. Никаких преследований раньше никогда не было. А вот патриарх Кирилл, похоже, решил властвовать над умами всех священнослужителей.

Впрочем, в церковной среде скандалы с прямым или косвенным участием РПЦ воспринимаются во многом философски. Например, ректор Института христианской психологии, священник и писатель Андрей Лоргус считает, что обсуждение внутренних проблем церкви обществом — хороший знак.

Церковь — отнюдь не закрытая корпорация, туда приходят все члены общества. Однако часто церковные проблемы трактуются как обычные, светские. Это неверный подход, — пояснил он NEWS.ru.

Sadak SouiciLe Pictorium/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

При этом Лоргус считает, что каждую конфликтную ситуацию следует рассматривать индивидуально, поскольку все они отличаются друг от друга.

Бывший пресс-секретарь патриархов Алексия II и Кирилла, а ныне настоятель храма Святой Татианы при МГУ, протоиерей Владимир Вигилянский заявил NEWS.ru, что не видит никакой катастрофы в подобных демаршах и конфликтах. По его мнению, «главное — чтобы, была правда».

Нужен не протест ради протеста и не обычный хайп, как сейчас говорят. Наш патриарх терпит любые политические взгляды. Но вот если священник перешёл заниматься политической деятельностью, то это никуда не годится, такого надо гнать поганой метлой, — сказал Вигилянский.

Он подчеркнул, что политические воззрения священников, а также то, за кого они голосуют на выборах, «никого не интересуют».

Обличители Церкви зачастую сами оказываются обладателями далеко не кристальной биографии, указал в разговоре с корреспондентом NEWS.ru глава информационной комиссии Московской епархии Русской православной церкви, священник Александр Волков. Он признал, что зачастую инициаторы громких церковных демаршей сами не без греха:

У самих рыльце в пушку. У нормальных людей внутри Церкви есть внутренний стержень, стопор — что можно говорить, а что — нельзя.

При этом Волков заверил, что «Церковь никогда никого не преследует, это миф».

NEWS.ru направил вопросы в пресс-службу Московского патриархата РПЦ, однако на момент выхода материала ответ оттуда в редакцию не поступил.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что 63% россиян считают себя православными. Выше всего доля тех, кто называет себя православными, в возрастной группе старше 60 лет (74%). При этом 37% молодёжи в возрасте от 18 до 24 лет назвали себя неверующими, они же реже всего называют себя православными — 23%. Респонденты в возрасте от 25 до 34 лет относили себя к православным почти в три раза чаще (62%).