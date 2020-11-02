Путин: «На Кавказе много крутых парней»

https://static.news.ru/photo/b2a3735e-1d05-11eb-a50f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrei Kamenev/Global Look Press

Северный Кавказ — «это то, чем может гордиться вся наша страна», считает президент Владимир Путин. Такое мнение он высказал во время общения по видеосвязи с участниками общероссийского конкурса для школьников «Большая перемена».

Глава государства заявил об этом в ответ на рассказ участника из Дагестана, который поделился тем, что познакомился с большим количеством интересных людей.

Ты сказал о том, что ты познакомился здесь с крутыми парнями. На Кавказе много крутых парней, и наверняка ты будешь одним из них, — цитирует Путина ТАСС.

Президент добавил, что весь Северный Кавказ — «очень интересные места, очень красивые традиции, замечательные маршруты».

Как писал NEWS.ru, российский лидер также дал молодёжи совет, как стать лидером в XXI веке. Для этого, по его словам, необходимо раскрывать природный дар, который заложен в каждом человеке.