На Кара-Мурзу завели уголовное дело о распространении фейков о ВС России
Захар Чайченко
Захар Чайченко
11:37, 22 апреля 2022
Владимир Кара-МурзаФото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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Уголовное дело возбуждено в адрес оппозиционера Владимира Кара-Мурзы за распространение фейковой информации о ВС России. Адвокат обвиняемого Вадим Прохоров сообщил, что в данный момент политический деятель пребывает в Главном следственном управлении СК, пишет ТАСС. Кара-Мурзу привлекли к уголовной ответственности по статье 207.3 Уголовного кодекса РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил РФ».
Кара-Мурза сейчас находится в Главном следственном управлении Следственного комитета России. Возбуждено уголовное дело по ст. 207.3 УК РФ. Я как адвокат выезжаю к нему, — заявил защитник оппозиционера.
Ранее Хамовнический суд Москвы назначил Кара-Мурзе — младшему 15 суток ареста за неповиновение сотруднику полиции. Как сообщил адвокат Прохоров, это максимальная санкция за данное правонарушение. Защитник опубликовал текст рапорта, в котором полицейские описали нарушение.
11 апреля сотрудники правоохранительных органов задержали Кара-Мурзу возле его дома.
25 мая 2021-го Следственный комитет отказал оппозиционному политику в требовании возбудить дело о покушениях на его убийства в 2015 и 2017 годах. Поводом для обращения Кара-Мурзы в правоохранительные органы стало расследование Bellingcat (организация, исполняющая функции иностранного агента) и The Insider (организация, исполняющая функции иностранного агента). В нём говорилось о том, что оппозиционера отравили и причастны к этому несколько сотрудников спецслужб.