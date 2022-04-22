На Кара-Мурзу завели уголовное дело о распространении фейков о ВС России

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По состоянию на 22 апреля в России госпитализировали 2660 человек с коронавирусом за сутки, сообщили на сайте федерального оперштаба. Всего по стране за 24 часа выявлен 9001 случай заражения инфекцией. Жертвами заболевания стали 195 человек.

2660 человек госпитализировано за сутки, 13 480 выздоровело (при 17 451 090 выздоровевших с начала пандемии), 9001 случай заражения выявлен (при 18 119 862 выявленных всего), 195 человек умерло (общее...