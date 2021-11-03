На Камчатке продлили применение QR-кодов до декабря

Власти Камчатки продлили до конца ноября действие системы QR-кодов в регионе. Также с 7 ноября они запретили работу детских игровых комнат в торговых центрах, сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.

Система QR-кодов действует на Камчатке с 30 октября для учреждений общепита, спорта и культуры. Её станут применять на внутрирегиональных перевозках авиационным и автобусным транспортом с 23 ноября.

На Камчатке из-за сложной эпидемиологической ситуации по распространению новой коронавирусной инфекции оперативным штабом принято решение о продлении действия системы QR-кодов для предприятий общественного питания и учреждений культуры, — поясняется в сообщении.

В регионе также продлён запрет на заселение в гостиницы без документов о вакцинации или медицинском отводе.

С 28 ноября 2021 года при заселении тем, у кого есть справка о медотводе, необходимо будет предоставить ПЦР-тест, полученный не ранее, чем за 72 часа до заселения в гостиницу, — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее стало известно, что власти Татарстана планируют через две недели приостановить действие транспортных карт для жителей старше 60 лет, не имеющих QR-кода или медицинского отвода от вакцинации. Кроме того, перевозка в общественном транспорте лиц старше 18 лет будет осуществляться только при наличии QR-кода или справки о медицинском отводе.