Большинство российских работодателей обращают внимание на хобби претендентов на рабочие места. Руководители предприятий наличие в резюме информации об увлечениях соискателей считают принципиальным и важным, свидетельствуют данные социологического опроса.
В общей сложности 70% работодателей заявили, что принимают во внимание эту строчку в анкете потенциальных сотрудников,
В 8% случаев соискатели получали отказ из-за своих пристрастий.
Вместе с тем, каждый четвёртый российский работодатель назвал излишней подобную информацию в резюме.
Опрос проходил с 11 декабря 2019 года по 13 января 2020 года, участие в нём приняли 500 респондентов, представляющих менеджмент по персоналу и кадровые службы.
Ранее, как писал NEWS.ru, россияне рассказали о своих ожиданиях от работодателей. 90% назвали лучшим способом мотивации денежные премии и бонусы.
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