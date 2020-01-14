https://static.news.ru/photo/615ae8b0-376e-11ea-a64f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Большинство российских работодателей обращают внимание на хобби претендентов на рабочие места. Руководители предприятий наличие в резюме информации об увлечениях соискателей считают принципиальным и важным, свидетельствуют данные социологического опроса.

В общей сложности 70% работодателей заявили, что принимают во внимание эту строчку в анкете потенциальных сотрудников, сообщили в исследовательском центре Superjob.ru. 42% указали, что интересуются информацией о любых хобби соискателя, 28% участников опроса проявляют интерес только к тем увлечениям, которые соответствуют специальности и характеру работы.

В 8% случаев соискатели получали отказ из-за своих пристрастий.

Вместе с тем, каждый четвёртый российский работодатель назвал излишней подобную информацию в резюме.

Опрос проходил с 11 декабря 2019 года по 13 января 2020 года, участие в нём приняли 500 респондентов, представляющих менеджмент по персоналу и кадровые службы.

Ранее, как писал NEWS.ru, россияне рассказали о своих ожиданиях от работодателей. 90% назвали лучшим способом мотивации денежные премии и бонусы.