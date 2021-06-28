На игле: провалившим вакцинацию губернаторам предрекают отставки

Губернаторы, не сумевшие организовать в своих регионах массовую вакцинацию от коронавирусной инфекции, могут стать главными «кандидатами на вылет». Близкие к Кремлю политологи рассказали NEWS.ru, что успешность прививочной кампании станет одним из негласных критериев оценки деятельности глав регионов — на сегодняшний день преодоление коронакризиса является ключевой задачей федерального центра. Эксперты уже называют конкретные имена потенциальных отставников.

Высокопоставленный сотрудник правительства Владимирской области рассказал NEWS.ru, что «администрацию просто штормило».

Вы бы видели, что тут у нас творилось, — отметил он.

Именем президента

Собеседник признаётся: настоящий шторм начался сразу после того, как вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова на совещании с Владимиром Путиным отнесла регион к числу тех, где зафиксирован один из самых низких темпов вакцинации от коронавирусной инфекции в стране.

Сразу начались совещания, оперативные штабы, в общем, переполох поднялся ещё тот, — говорит чиновник.

Нечто похожее, говорят инсайдеры NEWS.ru, происходило и в коридорах ульяновской власти. Ульяновскую область тоже отнесли к числу территорий, которые не могут похвастаться отлаженным процессом вакцинации. Врио главы региона Алексей Русских даже был вынужден выступить с экстренным видеообращением к населению с призывом не откладывать прививку в долгий ящик.

Алексей Русских Алексей Русских/vk.com

Как оказалось, страхи региональных чиновников имеют под собой основания. Сразу два политолога, близких к Кремлю, на условиях анонимности рассказали NEWS.ru, что организация вакцинации от коронавируса сегодня становится едва ли не пунктом № 1 в числе критериев оценки деятельности глав регионов.

Становится понятно, что ещё один полномасштабный локдаун экономика страны просто не переживёт — мы ещё не можем отойти от прошлогоднего коллапса, — отмечает источник NEWS.ru. — Кроме того, вопрос вакцинации сейчас находится на контроле президента. Он лично отслеживает ситуацию.

Второй собеседник подтвердил, что Кремль вынужден жёстко реагировать на коронавирусную повестку.

Если этого не сделать, то губернаторы продолжат, простите, жевать сопли и вакцинировать по пять человек в неделю. Такими темпами кризис не будет преодолён ещё долго, — подчеркнул он.

Ранее власти не раз выражали недовольство темпами вакцинации в стране. На фоне новой волны пандемии регионы начали реализовывать жёсткие решения по стимулированию прививочной кампании — на периферии стали переходить от различных лотерей и вручения подарков за вакцинацию к обязательным требованиям и запретам для тех, у кого нет иммунитета к инфекции.

Мы, наверное, все должны быть недовольны темпами вакцинации, они оставляют желать лучшего, — указывал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он в очередной раз повторил, что вакцинация является единственным способом остановить очередную волну коронавирусной инфекции.

На сегодняшний день в числе регионов — лидеров по темпам вакцинации — Чукотка, Белгородская область, Мордовия, Якутия, Сахалин, Тюменская область, Тува.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Чёрный список

Политолог Алина Жестовская в беседе с NEWS.ru указывает: если губернатор не может наладить на своей территории процесс вакцинации, если к нему не прислушиваются работодатели и не доверяют жители, то какой же из него глава региона?

Вывод напрашивается простой: даже с позиции политменеджмента гарантировать результаты выборов, нужные федцентру, такой губернатор не сумеет. Поэтому коронавирус и вся эта околоковидная «движуха» стали эффективнейшим тестом на профпригодность для «молодых технократов», «крепких хозяйственников», «охранников» и всяческих недоразумений, — пояснила Жестовская.

Собеседница полагает, что вопросы, вероятно, возникнут к Андрею Травникову (Новосибирская область), Евгению Куйвашеву (Свердловская область) и Александру Бречалову (Удмуртия). По оценкам Жестовской, это те регионы, которые не сумели рассчитать и заблаговременно заказать нужное количество вакцины. В результате, говорит она, в самый разгар общефедеральной истерии в данных субъектах иммунизация была приостановлена.

В зоне риска, считает Жестовская, оказались также руководители Ставрополья, Калмыкии, Ростовской, Владимирской и Волгоградской областей, — то есть те территории, откуда доносится нескончаемый поток народных стенаний не только об организации вакцинации, но и об оказании медицинской помощи заболевшим.

Глава центра «Региональные исследования» Дмитрий Лобойко подтвердил введение «вакцинного индикатора» для оценки деятельности региональных властей. Вместе с тем он признал, что главы регионов могут, конечно, влиять на процесс вакцинации, но не в полной мере — основные рычаги находятся у центра. Таким образом, главное, что есть в руках региональных властей, — административный ресурс, пользоваться которым во время предвыборной кампании приходится аккуратно.

Невидимый водораздел между лояльными и нелояльными власти гражданами сейчас проходит на теме вакцинации. Другие темы табуированы. Уровень вакцинации — индикатор доверия-недоверия. И это ещё одна причина, кроме очевидной здравоохранительной, почему для Центра важны темпы вакцинации в регионах, — считает Лобойко.

Он обращает внимание на то, что региональные лидеры могут использовать горящую тему в своих интересах. Например, власти Башкирии заявили о нехватке вакцин — этот грамотный и аккуратный шаг, который сделал Радий Хабиров, заставил Центр подключиться к усилению темпов вакцинации в Уфе. А вот Владимир Сипягин не смог воспользоваться политическим моментом и отвечать за результаты вакцинации во Владимирской области будет лично, замечает Лобойко. Он полагает, что не для всех глав регионов провал вакцинации будет означать отставку, но последствия будут ощутимы.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Впрочем, глава Политической экспертной группы Константин Калачёв в разговоре с NEWS.ru признал, что вопрос вакцинации, конечно, принципиальный, но роль губернаторов не стоит преувеличивать.

Обеспеченность регионов вакцинами и информационная кампания сопровождения — забота общая. У губернаторов есть свои рычаги, поэтому можно и нужно спрашивать и с них. Но отставок, поводом для которых стала медленная вакцинация населения, я бы всё-таки не ждал. В крайнем случае может пострадать кто-то один — другим в назидание, — указал Калачёв.

Руководитель аналитического центра «ПолитГен» Ярослав Игнатовский считает, что речь идёт о «страшилке», и массовых отставок не случится. Он признал, что у губернаторов имеются рычаги для ускорения темпов вакцинации — соответствующими полномочиями они были наделены год назад. Эксперт предположил, что Кремль ждёт от губернаторов более решительных, но в то же время взвешенных действий.