«На хрена мне Пермь»: сын вице-премьера Демкина записал видео с Бали Mash: сын вице-премьера Пермского края Демкина отказался возвращаться в Россию

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Telegram-канал Mash передает, что сын вице-премьера Пермского края Алексея Демкина Илья, уехавший из России в марте 2022 года, не планирует возвращаться на родину. На опубликованных каналом кадрах мужчина признался, что не намерен менять Бали, где он обосновался, на Пермь.

В коротком ролике Илья Демкин сообщил, что подписчиков интересует, вернется ли он в российский город. В ответ на это сын вице-премьера показал вид на тропическую природу острова и дал лаконичную ремарку.

Ребят, вот это мое утро субботы. На хрена мне Пермь? — сказална видео Илья.

По информации Mash, Илья Демкин является учредителем застройщика ООО «Торговый дом ПЗСП», что позволяет ему оплачивать заграничную жизнь. Как пишет канал, выручка компании за 2023 год достигла четырех миллиардов рублей.

После начала спецоперации на Украине актер Дмитрий Назаров (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), известный по сериалам «Кухня» и «Вызов», вместе с супругой покинул РФ. Он завел личный YouTube-канал, где стал публиковать антироссийские стихи и прозу. Однако теле- и кинорежиссер Олег Забугорский выразил мнение, что артист сейчас столкнулся с «похмельем» и выяснил, что ни он, ни его стихи за рубежом никому неинтересны.